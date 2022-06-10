 

Cозданию новейших американских субмарин мешают рост расходов и плохая работа подрядчиков

10.06.2022, 6:59, Разное
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Две программы ВМС США столкнулись с рядом проблем, среди которых — рост расходов и плохая работа подрядчиков, пишет Bloomberg. В целом расходы на создание 12 субмарин класса «Колумбия», которые впервые должны будут введены в строй в 2031 году, выросли уже на $3,4 млрд, говорится в статье.


AP

Двум программам ВМС США по строительству новейших подводных лодок мешают растущие расходы, плохая работа подрядчиков, а также различные задержки, пишет Bloomberg со ссылкой на аудиторов конгресса.

Расходы на 12 кораблей класса «Колумбия» выросли на $3,4 миллиардов до прогнозируемых $112 млрд, которые будут потрачены до их первого запланированного развёртывания в 2031 году, говорится в последнем годовом докладе Счётной палаты США об основных американских системах вооружений.

Аналогичным образом обстоят дела с последней моделью ударной подводной лодки класса «Вирджиния». Работы над ней «ещё больше отстали от графика, а затраты на строительство продолжают расти выше первоначальных целей из-за общего более высокого спроса на рабочую силу и дополнительных факторов, таких как, соответственно, менее опытные работники», сообщило ведомство.

Подводные лодки класса «Колумбия» заменят флот из 14 субмарин класса «Огайо», которые вооружены ядерными ракетами Trident. Эти новейшие подлодки станут передовой линией американской стратегии ядерного сдерживания до конца XXI века, говорится в статье. Субмарины должны стать одной из частей так называемой ядерной триады, пишет Bloomberg.



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