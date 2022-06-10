 

Кручу-верчу — участники поварских соревнований в Буэнос-Айресе удивили зрителей «пицца-акробатикой»

10.06.2022, 6:59, Разное
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В Аргентине проходит 10-й Панамериканский чемпионат по приготовлению пиццы. Как передаёт NTD, участники соревнуются в разных дисциплинах, таких как приготовление пиццы на скорость, приготовление самой большой основы для пиццы и приготовление самой вкусной пиццы. Однако помимо кулинарного таланта, нужно проявить и танцевальный: все повара состязаются в «пицца-акробатике».

12 печей и лучшие повара со всей Америки. В Буэнос-Айресе проходит 10-й Панамериканский чемпионат по приготовлению пиццы. Участники соревнуются в разных дисциплинах: приготовление пиццы на скорость, приготовление самой большой основы для пиццы и, конечно же, приготовление самой вкусной пиццы.

Но, помимо кулинарного таланта, нужно проявить и танцевальный. Все повара состязаются в «пицца-акробатике». Судей покорил аргентинец, исполнивший номер с горящей основой из теста.

ФРАНСИСКО ВЕРГАРА, победитель чемпионата: Выступая, ни о чём не думаешь, просто пытаешься вспомнить движения, которые придумал, и сдержать прилив адреналина, чтобы двигаться уверенно и выкладываться по полной.

На чемпионате собрались 150 поваров из Бразилии, Мексики, США, Чили, Колумбии и других стран.

УЧАСТНИК ИЗ БРАЗИЛИИ: Мероприятие хорошо организовано. Нам, бразильцам, есть чему поучиться у аргентинцев. Мне понравился чемпионат. Всё было здорово, и участников много.

Победитель турнира будет участвовать в чемпионате мира по приготовлению пиццы в 2023 году. Он пройдёт в Италии.

Дата выхода в эфир 08 июля 2022 года.



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