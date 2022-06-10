Mitsubishi Motors раскрыла характеристики перспективного кроссовера ASX нового поколения

Компания Mitsubishi частично раскрыла подробности об обновленном кроссовере Mitsubishi ASX.

Первоначально приобрести автомобиль станет возможным исключительно на европейском рынке. В начальной версии установлен 1-литровый бензиновый двигатель на 91 л.с. мощности с механической трансмиссией. Кроме того, появится и более производительная версия с 1,3-литровым двигателем на 157 л.с. с роботизированной коробкой передач.

В максимальной комплектации кроссовер Mitsubishi ASX оснащен гибридной силовой установкой с бензиновым мотором на 1,6 литра. Модель имеет обновленный вид за счет стильной радиаторной решетки, светодиодных фар. Официальная премьера паркетника Mitsubishi ASX состоится осенью, однако пока подробности о поставках на российский рынок не сообщаются производителем.