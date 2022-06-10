 

Mitsubishi Motors раскрыла характеристики перспективного кроссовера ASX нового поколения

10.06.2022, 6:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Mitsubishi частично раскрыла подробности об обновленном кроссовере Mitsubishi ASX.

Первоначально приобрести автомобиль станет возможным исключительно на европейском рынке. В начальной версии установлен 1-литровый бензиновый двигатель на 91 л.с. мощности с механической трансмиссией. Кроме того, появится и более производительная версия с 1,3-литровым двигателем на 157 л.с. с роботизированной коробкой передач.

В максимальной комплектации кроссовер Mitsubishi ASX оснащен гибридной силовой установкой с бензиновым мотором на 1,6 литра. Модель имеет обновленный вид за счет стильной радиаторной решетки, светодиодных фар. Официальная премьера паркетника Mitsubishi ASX состоится осенью, однако пока подробности о поставках на российский рынок не сообщаются производителем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06.21 / Я вам советую изучить сайт Росстата. Это прекрасный образчик сухой и конкретной подачи информации. Ничего лишнего, все п

04.06.22 / Экзорцисты заявили, что одержимых слишком много, а помощи от церкви мало

08.11.21 / Осенние процедуры для красоты и здоровья, без которых не обойтись: советы бьюти-практика

02.07.21 / Скандалы: Помощь нуждающихся

09.07.20 / Политика: Сербы устроили коронавирусный майдан

11.06.21 / Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс впервые вышли в свет как пара

29.05.22 / Обозреватель DT – «совершенно непростительно» — финал Лиги чемпионов в Париже омрачил хаос у стадиона «Стад де Франс»

28.09.20 / Китаянка пришла в ужас, узнав, что в ее мозгу нашли две большие иглы

08.08.20 / Сотрудники МВД Эстонии отказались вселяться в здание с символом петуха

01.12.21 / Гепатит B может изменять ДНК клеток печени за годы до выявления рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика