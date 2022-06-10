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Погода вошла в норму

10.06.2022, 7:07, Погода
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Температура в центрально-европейском регионе России вошла в летнюю норму. Последние дни рабочей недели порадовали местами даже жаркой погодой, но и без дождей не обошлось.

В выходные погода будет под присмотром антициклона со Скандинавии. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Погодные условия определит область повышенного давления, отмечают метеорологи. Хотя атмосферные фронты атлантического циклона местами напомнят о себе. Так что, в отдельные районы могут пробиваться небольшие массивы облачности. С учётом значительного перегрева приземного слоя атмосферы это может даже приводить к развитию локальных гроз. Но заметно повлиять на температурный режим они не смогут.

В длинные праздничные выходные в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле дневная температура будет колебаться от 21 до 24 градусов тепла, ночью не ниже +10. Преимущественно без осадков.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но уже с середины станет немного прохладнее, а вероятность дождей увеличится.

Атмосферное давление в 11-13 июня 745-747 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 12 июня было в 1998 году: +31,9 градуса. А 11 июня 1982 года в городе холодно – всего 1,7 градуса тепла.




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