OnePlus готовит бюджетный смартфон Nord N20 SE с экраном HD+ и чипом Helio G35

Опубликованы подробности о новом смартфоне OnePlus Nord N20 SE, который пока засекречен производителем.

Вместе с тем аппарат получит восьмиядерный процессор MediaTek Helio G35 с 4-8 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной памяти. Смартфон получил 6,57-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Девайс получил основную камеру с главным датчиком 13 мегапикселей. Сведения о фронтальной камере пока засекречены.

Также сообщается, что новая модель получила усиленную батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой. Девайс работает на операционной системе Android 12. В компании указали, что новая модель получила ценник в размере 190 долларов.