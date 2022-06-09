 

OnePlus готовит бюджетный смартфон Nord N20 SE с экраном HD+ и чипом Helio G35

09.06.2022, 22:20, Разное
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Опубликованы подробности о новом смартфоне OnePlus Nord N20 SE, который пока засекречен производителем.

Вместе с тем аппарат получит восьмиядерный процессор MediaTek Helio G35 с 4-8 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной памяти. Смартфон получил 6,57-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Девайс получил основную камеру с главным датчиком 13 мегапикселей. Сведения о фронтальной камере пока засекречены.

Также сообщается, что новая модель получила усиленную батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой. Девайс работает на операционной системе Android 12. В компании указали, что новая модель получила ценник в размере 190 долларов.



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