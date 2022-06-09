 

На юге Москвы построят новые улицы

09.06.2022, 19:53, Разное
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Правительство Москвы продолжает программу развития городской транспортной системы. Глава столичного региона Сергей Собянин недавно подписал постановление об утверждении проекта реконструкции улично-дорожной сети на территории жилой застройки между Каширским шоссе и Елецкой улицей в районе Орехово-Борисово Южное.

Документ предполагает строительство 1,9 километра дорог на юге российской столицы. Они позволят повысить уровень доступности и комфорта старых промышленных зон. По программе реновации город активно растет и развивается, на его территории строятся новые жилые кварталы, которы должны быть обеспечены транспортными путями.

Новая сеть позволит создать новые транспортные связи между строящимися жилыми комплексами и магистралями. Дороги также призваны разгрузить прилегающие участки МКАД, Каширского шоссе и Ясеневой улицы.

На этих территориях постоят три новых проезда и проложат дорогу к отстойно-разворотной площадке наземного городского транспорта. Также специалисты планируют отремонтировать действующие въезды и выезды. На новых улицах будут организованы широкие тротуары.

Вдоль дорог установят комфортные остановочные пункты. Для безопасности граждан разметят более двух десятков пешеходных переходов. На прилегающей территории запланировано озеленение Там высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны.

Отметим, что в рамках проекта, подписанного Сергеем Собяниным, специалисты построят и реконструируют следующие участки дорожной сети: проектируемый проезд № 963 (810 метров, по одной полосе движения в каждом направлении), проектируемый проезд № 5388 (750 метров, по одной полосе движения в каждом направлении), проектируемый проезд № 1 (140 метров, по одной полосе движения в каждом направлении), проезд от Проектируемого проезда № 963 к отстойно-разворотной площадке наземного городского пассажирского транспорта.

Кроме того, они проведут реконструкцию въездов и выездов на территорию жилого комплекса “Ясеневая, 14” и существующего съезда с Каширского шоссе при движении из области с организацией съезда в сторону проектируемого проезда № 963 и строительство нового выезда на магистраль с территории отстойно-разворотной площадки на боковой проезд.



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