Мнение: Обрушение экономики США, Байден объявил ЧС и энергокризис в Австралии

1. На редкость откровенная публикация американского Си-Эн-Эн о плачевном состоянии экономики США, которая находится на пороге грандиозного провала (ссылка):



CNN: Экономику США могут «смыть в унитаз».

Американская экономика «пошла в туалет» [is going into the toilet, что можно понимать и как «идёт в унитаз»], и сейчас главное, чтобы никто «не смыл её». Таким образом описал ситуацию обозреватель CNN Дэвид Голдман.

Эксперт сослался на мнения главы инвестбанка JPMorgan Chase Джейми Даймона и главы Tesla Илона Маска, которые заявили о приближении экономических проблем. Кроме того, экономика столкнулась с пиком энергетического и инфляционного кризиса, а фондовый рынок находится в «медвежьем» тренде.

Важнейшей угрозой для крупнейшей экономики сейчас является высокая инфляция. При этом у центробанка (Федеральной резервной системы) «ничтожные» возможности для контроля над ней.

Си-Эн-Эн – это рупор Демократической партии США, которая сейчас правит страной. Так что появление подобных статей – весьма тревожный звонок.

Уже по итогам первого квартала американская экономика упала (на 1,4% в годовом исчислении), мы с вами это обсуждали полтора месяца назад. Но тогда эксперты говорили, что в целом за год США должны выйти в плюс: мол, потенциал восстановительного роста после ковида перевесит все негативные тенденции, связанные с энергетическим и инфляционным кризисом.

Однако ситуация на Западе становится всё более мрачной, и это невозможно не замечать. Даже подконтрольный США Всемирный банк резко ухудшил прогноз на 2022 год:

«Прогнозируется, что рост в странах с развитой экономикой резко замедлится с 5,1 процента в 2021 году до 2,6 процента в 2022 году, что на 1,2 процентного пункта ниже январских прогнозов. Ожидается, что в 2023 году темпы роста еще больше снизятся, до 2,2 процента», — сообщается на сайте Всемирного банка.

Во Всемирном банке ожидают, что пик инфляции будет достигнут в середине года, и дальше будет проще. Но острая фаза конфликта коллективного Запада с Россией продолжается и не думает заканчиваться, в то время как альтернативных поставщиков углеводородов западные дипломаты так и не нашли (крупные нефтяные страны отказались наращивать производство). Так что, возможно, прогнозы ещё будут пересмотрены в сторону понижения.

А то и вообще произойдёт то, чего так боится обозреватель Си-Эн-Эн: кто-то или что-то нажмёт на кнопку смыва американской экономики. Прилетит ещё один чёрный лебедь: начнётся новая эпидемия или новая война, летние ураганы на юге США окажутся слишком разрушительными, или же следующая зима будет слишком холодной. Ноги американского колосса давно потрескались, и ещё одного удара он может не выдержать. Риск рецессии по итогам года всё выше, и грядущий кризис может стать для США худшим за столетие.

2. Блогер luckyea77 пишет, что Россия ещё даже не ввела энергетические санкции против США, однако в Штатах уже вынуждены были ввести чрезвычайное положение (ссылка):



Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электромощностей (ссылка).

Для решения этой проблемы он, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года “определенные солнечные элементы и модули”, импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

Осталось РФ ещё ввести санкции на уран для американских АЭС, чтобы Байден снял пошлины на свечки (ссылка).

“Без Москвы атомная энергетика США сколлапсирует за один-полтора года. Работать без трех-четырех процентного обогащенного урана американские АЭС, в отличие от Канады, не смогут», — отметил аналитик.”

Если покопаться в деталях, то выясняется, что энергокризис американцы создали себе сами, ещё до раздувания конфликта с Россией. Ситуация смешная. Правительство Байдена заигралось в зелёную энергетику и при этом умудрилось испортить отношения с ключевыми зарубежными поставщиками солнечных батарей (ссылка):

Вот что говорится в заявлении американского президента Джо Байдена (передает РБК):

– В США ожидается увеличение спроса на электроэнергию из-за засухи и аномальной жары, которые, по словам президента-демократа, вызваны изменением климата.

– Доступность необходимых мощностей находится под угрозой, поэтому режим чрезвычайной ситуации позволит использовать предприятия оборонного комплекса для производства достаточного количества солнечных панелей.

– Также на 2 года США обнуляют пошлины на поставки необходимого оборудования из четырех азиатских стран — Малайзии, Вьетнама, Таиланда и Камбоджи.

– В ближайшие годы планируется нарастить внедрение технологий «зеленой энергетики» — американцы планируют довести до 50% долю солнечной энергетики в вводимых мощностях.

Причём именно на эти четыре страны приходилось 80% поставок солнечных панелей в США. <…>

Пошлины вводили из-за расследования, в ходе которого изучали возможные пути поставок компонентов для необходимого оборудования в эти четыре страны из Китая. При этом пошлины на поставку более дешевого оборудования из Азии остановили часть американского производства в этой отрасли, что привело к такой вот кризисной ситуации и росту безработицы в отрасли.

3. Казалось бы, где Россия, и где Австралия. Власти страны антиподов ввели против нас санкции – но нам, во-первых, до них дотянуться сложно, а во-вторых, нам на них наплевать, пускай верещат там в своём полушарии. И тем не менее, карма настигла Австралию – там тоже, как и в США, начался энергетический кризис (ссылка 1, ссылка 2):

Энергетические операторы Австралии в понедельник, 6 июня, сообщили, что население штатов Виктория, Южная Австралия и Тасмания могут ждать веерные отключения света, а также дефицит природного газа для бытовых и промышленных нужд на фоне глобального энергетического кризиса, – сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Австралия долгое время оставалось страной с самыми высоким уровнем добычи и производством углеводородов, однако резкое увеличение цен на мировых рынках привело к кризису локальных производств, что вызвало «схлопывание промышленности».

Как заявил руководитель крупнейшей австралийской газодобывающей компании Woodside Мег О’Нил, в ближайшее время миру придется столкнуться с худшим экономическим кризисом с 1970-х годов.

Австралийский министр напомнила, что в 2020 году в ее стране начался вывод устаревших угольных электростанций из эксплуатации. Но это отчасти и послужило причиной возникновения энергетического кризиса. Вернув угольную генерацию в строй, Австралия получит 30% дополнительных мощностей. И это поможет пережить зиму, уверена Мадлейн Кинг. По ее словам, отказ от угольных электростанций был преждевременным, поскольку у страны нет столько возобновляемых источников энергии, чтобы восполнить необходимую мощность.

Министр по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэн подтвердил слова коллеги. Резкое похолодание на юго-восточном и восточном побережье континента привело к резкому скачку потребления электроэнергии: люди включили бытовые приборы для обогрева жилья. Дополнительная нагрузка на сети спровоцировала массовые отключения электричества. В этой ситуации не спасает даже газ — цена на это топливо превысила исторический максимум. Стоимость подскочила за первую неделю июня с 10 австралийских долларов ($7,17) до 800 австралийских долларов ($573,28) за гигаджоуль (25,5 кубометра), передает ТАСС.