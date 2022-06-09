Скандалы: Долю в «дочке» «Энергогаза» продают за 1,8 миллиарда

Главу группы «ВИС» Доева ждут новые суды по конфликтам в «Газпроме»

Банкротные разбирательства вокруг структуры «Газпрома» – компании «Энергогаз», выступавшей субгенподрядчиком проекта расширения «Пунгинского ПХГ» в ХМАО, вскрывают очередные конфликты. Так, первая инстанция отказала кредиторам в привлечении к субсидиарной ответственности перечня юридических и физических лиц, среди которых, в частности, экс-глава «Газпром центрремонта», а сейчас – генеральный директор группы «ВИС» Дмитрий Доев.

Впрочем, юристы уже увидели в этом решении сомнительные моменты, указав на оспоренные сделки, оценки экспертов и, судя по всему, «безвозмездно выведенное имущество». Кредиторы, в свою очередь, выразили несогласие с помощью апелляционной жалобы. Пока представители Дмитрия Доева, судя по всему, готовятся к новым разбирательствам, наблюдатели говорят о формировании вокруг фамилии менеджера целого «кома крупных финансовых скандалов», вспоминая и истории с НГХК, и банкротство «Энергогаза», и налоговые конфликты, и бизнес в Лондоне. При этом у ВИСа развиваются параллельные проблемы, связанные с проектами Новосибирской области, миллиардными долгами и уже звучащими подозрениями в «мнимых сделках» и «сомнительных операциях между аффилированными структурами».

Десятый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу ООО «СМУ № 36» на решение об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности списка физических и юридических лиц по обязательствам обанкротившегося ООО «Энергогаз» (основной владелец – АО «Газпром центрэнергогаз»).

Уточним, привлечь к ответственности кредиторы требовали Александра Карабанова (на текущий момент директор АО «Газпром Электрогаз»), АО «Газпром Центрэнергогаз», ООО «Газпром Центрремонт», Сергея Владимирова, ООО «Научный-6», Александра Псатия, ПАО «Газпром» и Дмитрия Доева (экс-глава «Газпром центрремонта», сейчас – генеральный директор АО «Группа «ВИС»).

В основу заявления легли сомнительные операции с недвижимостью в Москве, о которых ранее подробно сообщала «Правда УрФО». Впрочем, суд первой инстанции не счел доводы кредиторов достаточно убедительными.

«Спорные договоры, ставшие основанием для вывода имущества из подконтрольного должнику дочернего общества, совершены после начала банкротства «Энергогаза»; на дату совершения сделок должник уже обладал признаками неплатежеспособности; деятельность должника была убыточной, а цена спорных сделок – ниже размера реестра требований кредиторов. Именно поэтому, полагает суд, совершение субсидиарными ответчиками оспариваемых действий не привело и не могло привести к появлению у должника объективных признаков банкротства, а также не повлекло ухудшения финансового положения», – разбирает аргументацию суда юрист Роман Лукичев.

При этом эксперт указывает на целый список недостатков такой логики. По словам Романа Лукичева, с выводами суда трудно согласиться, поскольку, исходя из судебного акта, из основного актива дочерней компании банкрота «фактически безвозмездно было выведено имущество».

«Эти сделки в последующем признаны незаконными. Вероятно, такими действиями кредиторам причинен вред, так как стоимость имущества должника существенно уменьшилась. Доказывая данное обстоятельство, заявители представили суду 2 отчета об оценке рыночной стоимости имущества. Однако, по мнению суда, отчеты носят лишь предварительный, учетный характер, в то время как фактическая рыночная его стоимость определяется на открытых торгах исходя из реального потребительского спроса. Такое объяснение не выдерживает критики. Именно отчетами об оценке зачастую доказывается размер убытков. <…> И такой отчет является доказательством, которое, исходя из судебного решения, не было опровергнуто оппонентами. Полагаю, что в данной части имеется потенциал для оспаривания судебного акта», – заключил Лукичев.

Добавим, что сейчас в рамках банкротства «Энергогаза» на открытый аукцион выставлена 100% доля в ООО «Научный-6», которая напрямую связана с вышеописанным имуществом. Как следует из документов, основной вид деятельности компании – управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе. На праве собственности ООО принадлежит комплекс, расположенный по адресу Москва пр-д Научный, 6 общей площадью 9,8 тыс. кв.м, земельный участок на 16,6 тыс. кв. м.

«В настоящий момент комплекс сдается в аренду, ориентировочный размер арендных платежей составляет около 6 млн руб. ежемесячно. Полезная площадь составляет 7 419 кв.м, <…> сдано в аренду 76% полезной площади, 24% свободны и потенциально могут быть сданы в аренду», – указано в аукционе.

Начальная цена лота определена в 1,8 млрд рублей. Шаг аукциона – 5%. Датой окончания приема заявок назначено 11 июля.

Ранее «Правда УрФО» сообщала и о других примечательных подробностях, которые вскрылись после ухода Доева из «Газпром центрремонта». В частности, о его новых партнерах, как оказалось, связанных в определенный период с фирмой ООО «Мегабилд», которая и инициировала банкротные разбирательства в отношении «Энергогаза». Кроме того, в публичную плоскость вышли и претензии ФНС на сотни миллионов рублей к структуре «Газпрома».

Определенный резонанс вызвала также информация о том, что, судя по всему, родственники Доева, пока он «обслуживает крупные инфраструктурные проекты с бюджетными средствами», осваиваются в Лондоне. В частности, речь шла об Анне Беркович и Доеве Михаиле Дмитриевиче. На фоне этих конфликтов возникли вопросы у участников рынка и к другим менеджерам, которых считали «членами команды Алексея Миллера».

Впрочем, с крупными проектами в ВИС у Доева также, судя по всему, возникли проблемы. Например, ООО «Экология-Новосибирск» (согласно «Контур.Фокус», одним из конечных владельцев является группа «ВИС») – регоператор по обращению с ТКО, ранее заявило о задолженности на 1,8 млрд. В феврале в отношении компании была введена первая процедура банкротства – наблюдение.

Недавно, ООО «ЛаТранс» потребовало в рамках этого дела принятия обеспечительных мер в виде запрета генеральному директору «Экология-Новосибирск» и прочим органам управления, а также лицам, контролирующим должника, совершать от имени общества или принимать решения о совершении сделок без согласия арбитражного управляющего.

«Заявитель ссылается на то, что <…> появилась информация о недобросовестном поведении лиц, которые входят в группу компаний ВИС, в которую, в свою очередь, входит и «Экология-Новосибирск». Так, ООО «ЭкоТранс-Н» (входит в ГК ВИС вместе с должником), вместо расчетов со своими субподрядчиками за услуги по вывозу ТКО, производит расчеты с ВИС за оказание неких услуг по PR-поддержке, бухгалтерских, юридических, кадровых и прочих подобных услуг. Учитывая, что ВИС является лицом, контролирующим деятельность как должника, так и «ЭкоТранс-Н», у заявителя есть основания полагать, что непринятие обеспечительных мер <…> может существенно затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по делу <…>, а именно существенно уменьшить конкурсную массу должника путем выполнения должником оплат контролирующему лицу/аффилированным лицам по мнимым сделкам», – следует из материалов суда, который, впрочем, отказал в принятии мер.

Между тем ООО «ЭкоТранс-Н» уже заявило о претензиях к «Экология-Новосибирск» более чем на 400 млн рублей.

Оригинал материала: “ПравдаУРФО”