Все начинается с покупки правильной обуви: несколько приемов, которые творят чудеса с вашей осанкой

Осанка влияет на множество проблем в организме, и не только с опорно-двигательным аппаратом. Нам часто повторяют, особенно в детстве, что обуви нужно уделять внимание. И не зря. Все дело в том, что хорошая осанка начинается с покупки правильной обуви. Какие еще приемы творят с ней чудеса?

Подходящая обувь

Сегодня в магазинах можно подобрать обувь на любой вкус и кошелек. Однако большинство популярных и модных моделей вредны для здоровья. Например, любимые всеми дамами высокие каблуки. Женская нога в них действительно красиво и утонченно смотрится. Но такой перепад не идет на пользу осанке. Не говоря уже о том, что в долгосрочной перспективе стопа может полностью деформироваться. В результате появятся постоянные боли в талии и спине. Поэтому каблуки лучше носить в исключительных случаях или по праздникам.

Важно носить обувь, которая будет поддерживать ноги во всех точках и сохранять устойчивость подошвы. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение вариантам со стелькой из пены с эффектом памяти. Особенно он будет полезен тем, кто много времени проводит на ногах.

Регулярная растяжка

Для хорошей осанки требуется регулярная растяжка ног. С помощью этого нетрудного, но эффективного ежедневного упражнения легко избежать болей в спине и пояснице.

Встаньте на колени, чуть подтянув подошвы к себе. Пальцы должны касаться земли. Вы должны чувствовать, как все мышцы тянутся. Регулярное повторение такого упражнения позволит сохранить хорошую осанку. На рабочем месте специалисты рекомендуют периодически просто вытягивать ноги и попеременно их напрягать.

Упражнения на баланс

Йога – это не только духовная подзарядка, но и положительные изменения для всего организма. Она, как правило, подразумевает выполнение серии упражнений на растяжку. Однако даже с помощью самых простых движений можно улучшить осанку. Выполняйте различные упражнения на баланс, которые улучшают распределение веса по телу. Мы ведь часто даже не обращаем внимания на то, что постоянно нагружаем только одну ногу, что не приносит пользы для осанки.

Польза пеших прогулок

Во время ходьбы не только становятся красивыми ягодицы, но создается правильная осанка. Старайтесь следить за тем, чтобы бедра были расслаблены. Выпрямитесь и держите подбородок прямо. При прямом позвоночнике и чуть вытянутой грудной клетке гулять с неправильной осанкой практически невозможно. Не забудьте хорошо размять ноги перед активной прогулкой.

Придерживайтесь активного образа жизни

Иногда не получается каждый день гулять или заниматься спортом. Однако важно все же придерживаться активного образа жизни. Это связано с тем, что длительное сидячее положение на работе и неправильная осанка могут способствовать развитию артрита, который иногда распространяется на все тело.

Старайтесь держать позвоночник прямо в положении сидя, не проводите много времени с выпуклой спиной. Не забывайте, что тело нуждается в регулярных физических нагрузках. Если вы много сидите в течение дня, следует включить 1-2-часовой сеанс физиотерапии в расписание. Всего несколько процедур сотворят чудеса с осанкой.