 

Первый тест-драйв премии “Внедорожник года 2022”

09.06.2022, 12:52, Разное
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Кандидаты на премию из страны Восходящего солнца, были опробованы
журналистами и блогерами. Испытания проходили на дорогах с асфальтовым
покрытием и, разумеется, на бездорожье.

О начале продаж Isuzu MU-X было объявлено
совсем недавно – в марте нынешнего года. И вот новинка на испытаниях. MU-X построен на
базе так полюбившегося участникам голосования прошлого года пикапа Isuzu D-Max. Его прямым конкурентом является Mitsubishi Pajero Sport, который и
стал вторым участником тест-драйва.

Оба автомобиля рамные, с жёстко подключаемым полным приводом, блокировками
дифференциала и понижающей передачей. По своим габаритам и весу они тоже
приблизительно равны (Isuzu немного выше и шире). А вот дорожный просвет у MU-X даже больше
(235 мм против 218 мм).

Для чистоты эксперимента, оба автомобиля были обуты в
одинаковые внедорожные шины Nokian Tyres Outpost AT. Специальный рисунок протектора у
этих покрышек обеспечивает надёжное сцепление колёс в самых сложных условиях, а
для обеспечения большей прочности в шинах использовано арамидное волокно.

День тест-драйва выдался солнечным и сухим, поэтому
традиционной грязевой части на этот раз не предвиделось. Зато был песок, крутые
подъёмы и спуски. Основной внедорожный тест проходил на территории мотопарка “Вельяминово”
неподалёку от Истры. Оба автомобиля прошли тест на диагональное вывешивание с
боковым креном в 32 градуса и достойно выдержали испытание. На подъёмы участники
взбирались даже с отключённым передним приводом, а на спусках им помогал
специальный ассистент. Внедорожники оснащены дизельными двигателями мощностью
181 л. с. у Pajero и 177 л. с. у Isuzu.

Портал “Дни.ру” является информационным партнером
профессиональной премии “Внедорожник года”, которая вручается с 2005 года. В
этом году это произойдет уже в семнадцатый раз. Организаторы премии – журнал
“Клуб 4х4” и портал 4х4.media. Информация о премии, списки участников и отчеты
о мероприятиях, публикуются на медийных площадках её информационных партнеров.

Проголосовать
за понравившийся кроссовер или внедорожник вы можете на сайте vned.ru.



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