Первый тест-драйв премии “Внедорожник года 2022”

Кандидаты на премию из страны Восходящего солнца, были опробованы

журналистами и блогерами. Испытания проходили на дорогах с асфальтовым

покрытием и, разумеется, на бездорожье.

О начале продаж Isuzu MU-X было объявлено

совсем недавно – в марте нынешнего года. И вот новинка на испытаниях. MU-X построен на

базе так полюбившегося участникам голосования прошлого года пикапа Isuzu D-Max. Его прямым конкурентом является Mitsubishi Pajero Sport, который и

стал вторым участником тест-драйва.

Оба автомобиля рамные, с жёстко подключаемым полным приводом, блокировками

дифференциала и понижающей передачей. По своим габаритам и весу они тоже

приблизительно равны (Isuzu немного выше и шире). А вот дорожный просвет у MU-X даже больше

(235 мм против 218 мм).

Для чистоты эксперимента, оба автомобиля были обуты в

одинаковые внедорожные шины Nokian Tyres Outpost AT. Специальный рисунок протектора у

этих покрышек обеспечивает надёжное сцепление колёс в самых сложных условиях, а

для обеспечения большей прочности в шинах использовано арамидное волокно.

День тест-драйва выдался солнечным и сухим, поэтому

традиционной грязевой части на этот раз не предвиделось. Зато был песок, крутые

подъёмы и спуски. Основной внедорожный тест проходил на территории мотопарка “Вельяминово”

неподалёку от Истры. Оба автомобиля прошли тест на диагональное вывешивание с

боковым креном в 32 градуса и достойно выдержали испытание. На подъёмы участники

взбирались даже с отключённым передним приводом, а на спусках им помогал

специальный ассистент. Внедорожники оснащены дизельными двигателями мощностью

181 л. с. у Pajero и 177 л. с. у Isuzu.

Портал “Дни.ру” является информационным партнером

профессиональной премии “Внедорожник года”, которая вручается с 2005 года. В

этом году это произойдет уже в семнадцатый раз. Организаторы премии – журнал

“Клуб 4х4” и портал 4х4.media. Информация о премии, списки участников и отчеты

о мероприятиях, публикуются на медийных площадках её информационных партнеров.

Проголосовать

за понравившийся кроссовер или внедорожник вы можете на сайте vned.ru.