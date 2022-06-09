 

Смерти детей в 30 лет, опухоль мозга и мизерная пенсия: как живут сестры Шмелевы из “Карнавальной ночи”

09.06.2022, 12:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Валентина, Евгения и Ольга Шмелевы выросли в музыкальной атмосфере. Сестры увлекались пением с раннего детства и часто устраивали домашние выступления вместе с мамой и отцом. Разумеется, их выбор пути после окончания школы был очевиден. Девушки без проблем поступили в музыкальное училище, а вскоре начали давать концерты. На одном из них сестер Шмелевых и заметил гениальный Эльдар Рязанов.

Фильм “Карнавальная ночь” стал уже второй работой артисток в кино, но именно благодаря ему их жизнь кардинально изменилась. Исполнив роли очаровательных официанток, сестры стали популярными и получили щедрый по тем временам гонорар – по 6 тысяч рублей каждая. Впрочем, это были далеко не все преимущества работы с Рязановым.

После выхода картины на экраны Шмелевыми восхищался весь Союз. Они давали много концертов, разъезжали по стране и почти не бывали дома. Несмотря на плотный график, сестры преуспели и в личной жизни. Они стали женами музыкантов, родили замечательных малышей. Казалось, счастье будет длиться вечно, однако на место белой полосы в жизни Валентины, Евгении и Ольги неожиданной пришла черная.

Все началось с того, что у Ольги обнаружили опухоль головного мозга. Шмелевы с трудом собрали нужную сумму на операцию, болезнь отступила, но оставила после себя серьезные последствия. Последние годы женщина передвигается только с помощью ходунков и почти не выбирается из дома.

Пока младшая из сестер восстанавливалась после операции, в семье произошла первая трагедия. Ее сын связался с плохой компанией и погиб от передозировки наркотиками. Через несколько месяцев дочь средней сестры, Евгении, разбилась на мотоцикле, а потом в результате отравления скончался сын Валентины. Ужаса трагедии добавляет удивительно совпадение: все наследники артисток ушли из жизни в возрасте 30 лет.

Пережив вместе множество испытаний, знаменитые сестры остались по-прежнему дружны. Сейчас Валентине 91 год, а Евгении и Ольге – 89 и 86 лет. Шмелевы живут на пенсию, которую с трудом хватает на все необходимое, собираются вместе по несколько раз в неделю, а под Новый год неизменно пересматривают “Карнавальную ночь”, вспоминая молодость.

Единственным утешением для лишившихся детей пенсионерок остается Галина – дочь Валентины. Наследница старшей из сестер работает воспитательницей, одна ухаживает за родственницами и каждую из них считает своей мамой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10.21 / Найдите им альтернативу: 5 бьюти-привычек, которые следует оставить в прошлом

16.01.22 / Какие нововведения по НДФЛ при операциях с недвижимостью вступили в силу в январе 2022 года

31.12.20 / Яна Габбасова из команды Полины Гагариной стала победительницей шоу “Голос”

15.03.22 / Мнение: Карта бронетанковой отрасли Украины

07.12.21 / Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро

28.01.22 / В Санкт-Петербурге главврача задержали из-за смерти трех пациентов после обследования

31.05.21 / Тайгер Вудс рассказал о реабилитации после ДТП: “Моя задача – ходить самостоятельно”

09.05.22 / Личное: “Попытаться или отстать?”

21.01.22 / Известный певец Потап рассказал о разводе с Ириной Горовой

03.02.22 / Денис Косяков: 10 коротких вопросов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика