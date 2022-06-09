Обозреватель Forbes – продовольствие и энергетика определят грядущий мировой порядок

Администрации Байдена нужно осознать важность энергоресурсов и продовольствия, а также связи между ними, пишет обозреватель Forbes Дэниел Маркинд. По его словам, именно они и будут определять грядущий мировой порядок.



AP

Продовольствие и энергетика сыграют определяющую роль для грядущего мирового порядка, пишет обозреватель Forbes Дэниел Маркинд.

По его словам, Владимир Путин, приняв в феврале решение по Украине, явно не учёл ряд факторов. В частности это касается готовности Украины к отпору и решимости Европы сопротивляться новому наземному конфликту на своей территории. Однако, как отмечается в статье, Путин ясно понимал, что в XXI веке продовольствие и энергетика уравнивают силы.

В Соединённых Штатах это легко увидеть по продолжающемуся росту цен на бензин, который в настоящее время почти во всех штатах стоит уже более $4 за галлон. Менее очевидный, хотя и не менее коварный, факт состоит в том, что энергетика — это ключевой фактор, влияющий на все производимые товары и на все потребляемые продукты питания.

Всё это ведёт к инфляции, способствуя самому большому скачку индекса потребительских цен за более чем 40 лет. Поскольку на прошлой неделе Европейский союз принял решение ввести частичное эмбарго на российские энергоносители, то это означает, что цены на бензин, вероятно, вырастут ещё больше, что, в свою очередь, ещё больше усилит инфляционное давление.

Пока администрация Байдена пытается понять, как остановить рост расходов, её сбивает с толку её же собственная склонность к принятию желаемого за действительное, особенно в вопросах, связанных с энергетикой. Возобновляемые источники энергии даже близко не способны поддержать американскую экономику, не говоря уже о всей планете, подчёркивает автор.

Неспособность Америки построить свою трубопроводную систему означает, что даже если она начнёт производить больше природного газа или нефти, то ей почти наверняка будет трудно доставить их в нужное место.

На международном уровне энергетическая ситуация также приводит к изменениям в геополитике. Турция, которая при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане ранее была настроена очень враждебно по отношению к Израилю, в последнее время быстро движется к восстановлению отношений с еврейским государством — «даже быстрее, чем это может быть удобно Израилю», подчёркивает Маркинд.

Несмотря на жёсткие ограничения на экспорт российского газа и нефти, Россия, по всей видимости, по-прежнему зарабатывает на энергоресурсах более $300 миллионов в день, «фактически подпитывая разрушение Украины энергоресурсными долларами», говорится в статье. Путин уже, как считает автор, ясно дал понять, что воспользуется перспективой всемирного голода, прекратив экспорт украинского зерна, чтобы добиться политических и экономических уступок от других стран, поддерживающих позицию Украины в нынешнем конфликте.

«Так цикл продолжается. Энергетика подпитывает российский военный авантюризм; российский военный авантюризм подпитывает энергетическую и продовольственную нестабильность; а энергетика и отсутствие продовольственной безопасности подпитывают рост цен на продукты питания и энергоносители, что, в свою очередь, увеличивает цены на российские (и другие) энергоресурсы. Чтобы разорвать этот порочный круг, Западу нужна большая доза энергетического реализма. Но также необходимо понимание того, что надлежащее управление ископаемым топливом, например, немедленный переход с угля на природный газ, на самом деле приносит пользу окружающей среде, а также повышает нашу национальную и международную безопасность», — пишет Дэниел Маркинд.

По его словам, хотя администрация Байдена, вероятно, чувствует, что из-за многочисленных кризисов, разразившихся почти одновременно, её преследует череда неудач, однако её собственные политические решения как минимум усугубляют многие из этих кризисов.

«Осознание важности топлива и продовольствия и связей между ними могло бы стать хорошим способом прекратить закапывать себя и начать уже выкапываться», — подытоживает обозреватель Forbes.