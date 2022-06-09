Мнение: Как переводчику лучше «войти в айти»

Читатель из Серпухова собирается сменить специальность — стать программистом, например, или, может быть, тестировщиком. Цитирую из комментария, чтобы мы могли совместно обсудить, какие сейчас в России лучше выбирать карьерные варианты:

Andrey Savin. Добрый день, Олег! Давно Вас читаю и всегда хотелось что-то написать, что-то спросить, что-то попросить прокомментировать. Наверное, сейчас время пришло. Вы очень много пишете про айти-сферу, очень мягко, но и весьма убедительно (так сказать “вежливо”) уговариваете людей различных специальностей идти в программирование, в айти в целом. Я далеко не математик, с компьютером знаком на уровне пользователя, в игры играю весьма немного. По специальности — переводчик, хотя считаю, что у меня нет профессии. Нужны экономисты/программисты/инженеры/врачи со знанием английского. У меня — всё наоборот.

Уже давно думаю о том, чтобы пойти в программисты, но проблема заключается в том, что я не знаю и не представляю с чего начать. Я проходил всякие бесплатные тренинги по той или иной специальности (разработчик питон, тестировщик), но я не могу определиться, в каком направлении идти. То ли Python учить, то ли JAVA, то ли SQL. Подскажите, может, есть какая-то платформа для таких начинающих, как я, чтобы можно было найти работодателя, которого я могу заинтересовать на этапе определения будущего и пойти учиться, как бы на целевое обучение? Есть ли какая-то площадка, где те, кто только пытается понять азы айти и получить новую профессию, могут заинтересовать работодателей на этапе определения будущего направления?

Опыта английского у меня предостаточно, чтобы постичь любую сферу, но с чего начинать? Учиться на разработчика — а если это не моё, а моё — тестировщик? Или дата-аналитик? Заранее благодарю за ответ!

PS. Я живу в городе Серпухов. Готов на работу в любом месте и по любому профилю. В связи с некоторыми событиями в моей жизни я уже год не работаю (год назад переехал из Мариуполя, ДНР). Сейчас почти полностью закончил «акклиматизацию» (остался только воинский учет). Готов на всё, причём прыгать по фирмам в поисках «чего-то лучшего» не очень хотел бы, предпочитаю стабильность.

А вот для затравки несколько реплик из той же ветки комментариев:

jno2004. В этомвашемайти есть и вполне гуманитарные специальности, вроде техписов (это не ругательство, а техничские писатели). Нужное дело, и далеко не все могут (нормальным языком). В простые тестеры можно сходить и вообще без всякой подготовки (а тестер, который умеет тот же питон — это уже автоматизатор тестов! мы недавно такой разжились, очень полезно).

* * *

ilyachalov. Сначала определитесь, что вам нужно: деньги или “для души”. Если деньги — полистайте сайты типа hh.ru, посмотрите, где больше обещают денег, а потом в том направлении и выбирайте платные курсы, на которых обещают последующее трудоустройство.

Если при выборе профессии деньги для вас не главное, то вы слишком узко копаете. Надо шире, попробовать гораздо больше направлений, а не только «пайтон, джава, SQL». Вот вам пара ссылок для затравки:

https://roadmap.sh/

https://roadmap.sh/frontend

https://roadmap.sh/backend

https://roadmap.sh/devops

* * *

zerstorerss. Влезу в диалог как практикующий дата-инженер, переехавший в эту сферу из фундаментальной физики, причём переучившись на программиста в классическом вузе. Сейчас я работаю как руководитель небольшой команды, в которой только пара человек имеют профильное образование, и по долгу службы знакомился с историями тех людей, которые вместе со мной работают, не имея специального образования.

Относительно входа в сферу информационных технологий могу сказать по обобщённому опыту, что ключевой проблемой для меняющего направление работы человека становится не изучение языков. Они-то простые как тапок, бедность лексики и синтаксиса по сравнению с человеческими языками просто невероятная. Проблемы начинаются в попытках натянуть те шаблоны, которыми люди мыслят, на поведение информационных систем. А делать так нельзя, поскольку информационные системы — это уже десятилетиями инженерной практики сформированные конструкции из сотен костылей. И эти костыльные конструкторы подчиняются весьма специфической внутренней логике, которую нужно изучить. Самое интересное, что это касается как программного, так и аппаратного обеспечения.

Я достаточно давно оппонировал Олегу в одном из обсуждений относительно возможности быстрого обучения для начинающих ремесленников-кодеров, приводя в пример как раз отсутствие понимания у людей того как работает, к примеру, булева или реляционная алгебра, зачем и в каких рамках существует объектный подход, какие есть ограничения у систем обработки (кодирования-декодирования и шифрования-расшифровки например) информации. Очень часто на практике эти ограничения и рамки больно бьют по лбу именно в процессе освоения работы и вырабатывают неправильный стиль работы: дёрганный и “лишь бы чего не вышло”. Плюс «ремесленник», обученный за полгода, вынужден продолжать по сути заочную учёбу в части этих фундаментальных дисциплин для получения возможностей повышения своей зарплаты. Это возможно, но всё-таки достаточно сложно, особенно для человека обременённого семьёй либо другими жизненными обязательствами. Я лично столкнулся с парой таких людей, которые после курсов останавливались в своём развитии, поскольку дальнейшие шаги были связаны именно с изучением фундаментальных дисциплин, которые неудобоваримы, особенно без наставника. Я со своей стороны пытался выступать в этой роли, но, к сожалению, получилось не со всеми.

Поэтому самая первая и главная рекомендация будет, как бы это странно ни звучало, такой: не важно, какая точка входа, в течение трёх-пяти лет работы придётся активно грызть во все стороны знания, связанные с информационными системами в принципе. В процессе этого можно будет получить опыт, который поможет определиться с дальнейшим направлением развития в качестве айти-специалиста. И этот опыт уже поможет понять, в каком направлении стоит дальше развиваться, и какие курсы повышения себе брать. А их придётся брать, даже если развиваться в одном направлении. Благо, хорошие работодатели не скупятся на их закупку для своих сотрудников.

Вторая рекомендация: сходить на профессиональную конференцию. А лучше не одну. Поговорить и послушать, что говорят профессионалы, пообщаться с особенно разговорчивыми в кулуарах, выписать себе непонятные термины в блокнот и вечерами читать статьи про них. Это рекомендация и на период выбора точки входа, и на период дальнейшего развития, поскольку такое живое столкновение с видением других профессионалов здорово помогает понять себя и оценить свои профессиональные навыки и способности.

Третья рекомендация: не бояться в первое время использовать работодателя как источник для получения опыта. Стажёрские зарплаты в принципе достаточно давно выставляются так, словно стажёр точно уйдёт через три месяца, так что это (на мой взгляд) является просто молчаливой формой договора между работниками и бизнесом о том, что первые месяцы работы в профессии существуют исключительно для получения опыта. Даже если человек приходит после каких-то курсов.

И нет, курсы, даже если они обещают «знания middle-специалиста» не дают больше, чем для начинающих. К сожалению, практика это показала и работодатели берут работников после курсов только на junior-вакансии.

Последние полтора года есть гигантские проблемы с заполнением вакансий системных и дата-аналитиков. И это несмотря на рекордные показатели по числу найма таких специалистов. По сути это специалисты, которые являются переводчиками с русского айтишного на русский деловой. И ключевой их навык это умение владеть двумя инструментами — SQL и Excel, щедро сдобренных умением анализировать и навыком деловой переписки. По факту несколько больше, но я и так тут накатал программную статью, а не просто комментарий, пора бы и закругляться.

Поскольку аналитики нужны во всех подразделах разработки и поддержки информационных систем, то там вполне можно получить опыт работы совместно и с разработкой, и с тестированием, и с чем ещё душа пожелает. Очень рекомендую обратить внимание на это направление при выборе своего карьерного пути.

PS. Для поиска вакансий для стажёров скорее приспособлены площадки Минобра/Минцифры, где они проводят ярмарки вакансий, там почти всегда именно вакансии для начинающих.

Ну или мониторить соцсети крупных интеграторов (ЛАНИТ, Лига цифровой экономики, ОТР, Айтеко, IBS, к примеру, из крупняка, который «на слуху»), они где-то раз в квартал набирают себе рекрутов. Можно вписаться в их стажёрские программы. Там не только студенты приходят, но и люди 40+ в немалых количествах.