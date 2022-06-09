Мнение: О вскрывшейся британской «консерве»… Ну кто бы мог подумать?

Нынешняя ситуация — и внутренняя, и геополитическая — очень многое расставляет по местам. Что приводит к весьма неожиданным поворотам сюжета. Хотя, почему «неожиданным»?

Могу лишь ещё раз повторить этот тезис: «пятую колонну» все эти годы все эти всесильные спецслужбы искали не там. Не в «либералах» она в реальности гнездилась, совсем не в них.

Вот и ещё один «вскрылся». Да ещё какой важный!

Российский олигарх Роман Абрамович направил в #ЕС документы, с помощью которых он пытается оспорить наложенные на него санкции. Об этом пишет британская газета The Times. И приводит весьма занятную аргументацию.

За последние 20 лет Роман Абрамович заплатил в Великобритании налогов на сумму 1,75 млрд фунтов стерлингов, сообщает Times, ссылаясь на его адвокатов. Это означает, что в Соединённом Королевстве и ЕС «российский» бизнесмен заплатил больше налогов, чем в России.

Защита Романа Абрамовича утверждает, что, поскольку он платит больше налогов в Британии и ЕС, чем в России, он не должен рассматриваться как ведущий спонсор российского государства или как человек, поддерживающий политику президента РФ Владимира Путина касательно Украины. А должен, наверное, считаться «опозиционером» ей?

Если учесть, что налоги Роман Абрамович в основном платил через британские оффшорки — BVI, о. Мэн и т.п. — с их льготным налогообложением, то можно посчитать, сколько же он «недоплатил» России, где был его основной #бизнес. Собственно, в этом и есть вся суть российского «олигархического» капитализма, выстроенного за последние 30 лет: высасывать кормовую базу в России, перекачивая главные доходы за рубеж, и даже налоги платить там же, на Западе. Чтобы на Родине оставались лишь крохи. Впрочем, кто им, «олигархам» с несколькими паспортами, Родина?

Таков был консенсус при Борисе Ельцине. Таким он остался и при Владимире Путине, разве что круг «олигархов» немного расширился за счёт партнёров по известному дачному кооперативу в Ленобласти. Модель бизнеса и, шире, всей экономики оставалась неизменной. По сути, «хищнической» и «грабительской». Более трёх триллионов долларов, практически две экономики, получила #Россия от экспорта одних лишь энергоресурсов в XXI веке. Ну и где они в национальном хозяйстве? Что построено за эти колоссальные #деньги, кроме амбициозных офисов в двух столицах, миллионов квадратных бетонометров там же, да сотен километров автодорог промеж ними? Напротив, почти вся промышленность за пределами ТЭК, Росатома и ОПК практически «добита».И сейчас, когда речь зашла об экономической изоляции, вдруг выяснятся, что импортозаместиться не получается ни в одной отрасли, даже в «оборонке».

Ко всему этому Роман Абрамович, бесспорно, руку приложил. Но и это ему не помогло, когда реальный хозяин «осерчал». Впрочем, это его тёрки, как и остальных Авенов-Фридманов-Усмановых и прочих Керимовых. Лично этих нуворишей, выскочивших, как прыщ, на ровном месте, не жаль ничуть. Жалко только возможностей для страны, упущенных и их стараниями тоже.

Но и с другой стороны, а кто всех этих «Абрамовичей» последние 20 лет не просто холил и лелеял, — пестовал? Кто позволял им вести этот их modus operandi, изложенный выше? Кто смотрел сквозь пальцы на все их лондонские покупки и офшорные «шалости»? И с кого теперь, по справедливости, должен быть главный спрос?

Может быть, в каком-то смысле и хорошо, что Роман Абрамович так чётко и недвусмысленно «вскрылся»&

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