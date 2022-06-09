Мнение: Что с рейтингом ЖЖ?

Похоже, я обнаружил совсем уж удивительную вещь – интересную, впрочем, только для совсем уж упертых фанатов Живого Журнала (каким, являюсь, например, я – всё-таки я здесь с 2003 года, скоро 20 лет стажа). До этого я заметил странную вещь – что мой так называемый “личный рейтинг Живого Журнала” последовательно и монотонно снижается, примерно на 200-300 пунктов ежедневно, причем НЕЗАВИСИМО вообще ни от чего: читают мои посты, не читают, много ли, мало ли комментариев, ставят “лайки” или не ставят, написал я один пост за день, десять или вообще не написал ни одного – все равно: получите за день свои минус 200-300 пунктов и распишитесь.

А поскольку все это совпало с войной и с первыми цензурными “замораживаниями” моих постов (первый раз за все предшествовавшие 19 лет) – я, естественно, счел такое последовательное снижение тоже своеобразным проявлением цензуры (тем более что некоторым, например Митричу, рейтинг вообще без затей взяли и уполовинили).

И так вот мой рейтинг на протяжении пары месяцев медленно и печально снижался, снизившись от максимума в 38 тыс. пунктов почти на 10 тысяч. Ннно! (как любит говорить Арестович). При таком последовательном падении два с лишним месяца подряд… я неизменно оказываюсь в этом рейтинге всё на том же 7 месте, как пришитый! Если это цензура персонально ко мне – то почему я остаюсь в “десятке”, да даже не просто в десятке, а на одном и том же месте?!

Я пригляделся к общей картинке на первой странице рейтинга – и заметил вообще странное: очень похоже, что… падают все! Падают причем так же медленно и печально, как и я. Точнее, так: падают все, кроме – удивительным образом – первой тройки: Лена-Миро, КолонельКассад и Мастерок. Те остаются в пределе 42-44 тысячи, а все остальные – падают вместе со мной, так же – медленно и печально. Именно поэтому получается, что рейтинг падает у всех – и порядок не нарушается!

Какой-то дебилизм. Цензурная команда, пришедшая в ЖЖ, запретила считать рейтинг? Но зачем?

Или второй вариант: поскольку рейтинг все-таки раньше так или иначе был “завязан” на количество просмотров “живыми” юзерами – может, дело в том, что у масс пропадает интерес к ЖЖ – причем так, что одновременно перестают читать ВСЕХ… кроме первой тройки?

Но если последнее, тогда ЖЖ можно только “поздравить”: умудриться “упасть” во время боевых действий и тотального кризиса в России в условиях тотальной скудости любой достоверной информации, когда усилиями властей у ЖЖ разом убрали конкурентов в виде ФБ, Инстаграма и Твиттера – это надо было черт знает как постараться!

В общем, как говорит загнанный за Можай прекрасный юзер Алекс Розофф – такие дела.