 

Мнение: Зачем вы нам?

09.06.2022, 3:30, Разное
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Сбербанк с 7 июня временно перестал проводить расчеты в юанях. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу банка. Как заявили в финансовом учреждении, такая мера коснулась корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих расчеты в китайской валюте.
Как пишет портал Frank Media со ссылкой на операционистов call-центра Сбербанка, данная ситуация возникла «из-за политики банка-корреспондента».

Собственно, последня фраза объясняет произошедшее. Сбер под санкциями, поэтому неназванный банк-корреспондент в Китае очевидно принял решение либо отказаться, либо пересмотреть свои отношения с токсичным парнером. Зачем рисковать всем бизнесом из-за небольшого по сравнению с общим оборота?

Понятно, что решение банка согласовано с политическими властями Китая на максимально высоком уровне. Оно объясняется простым соображением: Китай заинтересован в конфликте России и Запада, что объективно привязывает Кремль именно к Пекину (а к кому еще?). Проблема в том, что такое союзничество должно приносить выгоду не только Кремлю.

Китай внимательно смотрит за путинскими военными упражнениями на Украине и очевидно не впечатлен. Союз с мощным военным союзником – это одно, но если союзник не умеет ни в экономику, ни в политику, ни в управление, ни в войну – то в чем его ценность?

«Тогда зачем вы нам?» – резонно спросил Джейме Ланнистер Уолдера Фрея.

Источник: Эль Мюрид



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