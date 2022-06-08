 

Володин объяснил необходимость создания единого Фонда пенсионного и социального страхования

08.06.2022, 17:15, Разное
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Социальные выплаты будут назначаться автоматически либо по одному заявлению, уточнил председатель Госдумы. Перевод в электронный вид не снизит доступность услуг для пожилых и инвалидов, уверен Володин.

“После реорганизации фондов граждане, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ и получить все услуги по принципу “одного окна”, – объяснил спикер.

Также депутаты приняли поправки в Бюджетный, Трудовой, Налоговый кодекс и другие законодательные акты. С 2023 года появятся единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

По словам Володина, это позволит повысить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Сумма увеличится в 1,5 раза.

“С введением единого тарифа те, кто работает по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет”, – отметил спикер.

Кроме того, объединение фондов и внедрение единого тарифа облегчит работодателям уплату страховых взносов и сдачи отчетности, считает председатель ГД.

“Они смогут заплатить все страховые взносы, заполнив всего один документ. Это позволит снизить число ошибок при расчетах и вероятность начисления штрафов”, – добавил он.



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