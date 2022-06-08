Мнение: Шанхай снова открывается после подавления вспышки ковид. Триумф науки и здравоохранения

Шанхай снова открывается после подавления вспышки ковид. Триумф науки и здравоохранения

Крупнейший город Китая – Шанхай – в основном открылся 1 июня с утра после двухмесячного закрытия, которое успешно отразило вспышку крайне заразного подварианта ковида Omicron B.2. Это стало триумфом мобилизации китайского здравоохранения, ведь вспышка, когда число зараженных достигло почти 30 000 в день в середине апреля, унесла жизни меньше, чем 600 человек, по большей части стариков и не привитых.

В эти два месяца большая часть контор, заводов и других рабочих мест была закрыта, хотя на некоторых ключевых производствах работа продолжалась, рабочие жили на предприятиях и редко покидали их в системе закрытого цикла. Школы перешли на интернет-классы, в общественном транспорте почти не было пассажиров, и немногие открытые магазины могли торговать только с выдачей купленных товаров снаружи. Сам город был закрыт от остальной страны, и приезжим позволяли вход только после двухнедельного карантина.

По больше части жители оставались дома, интернет был их главной связью с внешним миром. Доставка еды и других необходимых предметов была организована хорошо развитой в КНР сетью домовых и районных комитетов, позднее им на смену пришли государственные учреждения.

В среду почти миллион пассажиров ехал в метро на работу, а в магазинах и торговых центрах шла бойкая торговля. По улицам ездили почти треть миллиона машин. Знаменитый торговый центр Шанхая Yuyuan Garden работал по обычному графику. Супермаркеты открылись для покупателей. Даже крупнейший автопроизводитель Шанхая SAIC Motor работал на 80% производственного потенциала.

Больше двадцати двух с половиной миллионов человек – 90% населения Шанхая – живут сейчас в районах низкого риска, то есть там, где уже больше двух недель не было инфекций. Тщательные проверки дважды в неделю продолжаются, и органы здравоохранения остаются начеку. Как сказал один житель Шанхая газете South China Morning Post: «гудки и шум машин вернулись к уровню до закрытия, но это тот Шанхай, который мы знаем, к добру ли, к худу ли».

Невозможно преувеличить политическое значение этой успешной битвы против ковида в Шанхае. Не может быть больше споров, какой политики следует придерживаться, чтобы защитить население Земли от смертоносной инфекции.

Второй из заслуженно знаменитых «Тезисов о Фейербахе» Маркса гласит: «Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, — вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, т. е. действительность и мощь, посюсторонность своего мышления.»

Пример Китая доказывает, что политика нулевого ковида эффективна, даже против самого заразного варианта. Вспышка в Шанхае, вероятно, имела две причины: инфекция, привнесенная из-за границы, что было неизбежно, учитывая роль города в мировой экономике, и недостаточно строгое соблюдение городскими властями политики нулевого ковида, которая поменялось под прямым руководством из Пекина, когда число зараженных начало резко расти.

И все равно, даже в худший день пандемии в Китае, в середине апреля среднее число зараженных в неделю было 26 109. В тот же самый период в США было падение до 27 000 новых инфекций в день, после предупреждения о вспышке Omicron и до появления новой волны подварианта B.2. Теперь в день число инфекций снова приближается к 110 000, а во всем Китае вчера заразилось 68 человек, в Шанхае – только 11. Последняя смерть от ковида была шесть дней назад.

В целом, во время пандемии, ожидаемая продолжительность жизни в КНР впервые превысила ожидаемую продолжительность жизни в США. Хотя США куда богаче и медицина США лучше оснащена технически, неравенство в доступности медицинского обслуживания, углубляющийся общественный кризис, выражающийся в «смертях отчаяния» (смерть от наркотиков, включая опиаты, алкоголя и самоубийств) и, прежде всего, потеря миллиона жизни в пандемии, которую вполне можно было предотвратить, привели к неслыханному снижению ожидаемой продолжительности жизни -одного из важных показателей жизнеспособности любого общества.

А вот в Китае статистика смертей – всего 5226. И, согласно недавнему отчету ВОЗ об избыточной смертности, в Китае было 52 000 «отрицательных» смертей, то есть усилия по борьбе с пандемией в Китае привели к спасению жизней тех, кто в другом случае умер бы от других болезней.

Учитывая успех общественного здравоохранения в случае густонаселенного города с 26 миллионами жителей, тесно живущих при крайней заразности переносимого по воздуху Omicron, это – замечательное достижение цели уничтожения болезни в мегаполисе.

Это также решительное опровержение бесконечных утверждений буржуазных СМИ, что население должно смириться с жизнью при вирусе и бесконечных повторяющихся болезнях, а также с долгосрочными последствиями ковида, если им повезло выжить.

В самом деле, эти усилия в Шанхае заслуживают как похвалы, так и научного исследования и внедрения. Учитывая глобализацию и изменения климата, возможности для вирусов животных перейти на человека, очевидно, резко возрастает. Крайне важны не только международная готовность к пандемии, но и осознание как применять эти сложные меры для сдерживания патогенов, как в опыте Шанхая. Политика нулевого ковида – необходимый урок для борьбы с любой болезнью, угрожающей человечеству.

Однако, вместо аплодисментов успеху Китая, реакция корпоративных СМИ США была отрицательной, если уж не открыто враждебной. New York Times после многомесячного изображения закрытия как тщетных усилий властей Китая достичь невозможного – победить вспышку Omicron репрессивными и антидемократическими методами, не собирается признать, что политика властей в Шанхае была правильной.

New York Times описывает жителей Шанхая так, как будто они только что пережили землетрясение или ураган или многомесячную бомбардировку, и с облегчением вздыхают после массовых страданий, а не празднуют победу над смертельно опасным вирусом.

Репортеры New York Times даже нашли в Шанхае одного студента, который сказал им: «Мне кажется, ущерб от мер против пандемии хуже, чем ущерб от самого вируса». Этим репортерам, вероятно, поручили во что бы то ни стало найти хотя бы одного из миллиарда китайцев, чтобы повторить слова колумниста New York Times Томаса Фридмана, который объявил начало кампании в США против мер закрытия два года назад предупреждением: «лекарство не может быть хуже болезни».

Ни разу официальные СМИ Уолл-стрит не обсудили вероятную экономическую катастрофу для всего мира в случае, если бы Китай позволил проповедникам секты «научиться жить с вирусом» диктовать ему политику. Во время волны Omicron прошлой зимой, смертность резко выросла за границами Китая, как и неявка рабочих на производство. За полгода в Китае умерли бы 1,6 миллионов, система здравоохранение была бы подорвана, и общество было бы серьезно дестабилизировано.

Реакция корпоративных СМИ продиктована исключительно интересами Уолл-стрит и империализма США. Они хотели, чтобы Omicron разрушил Китай, как для того, чтобы покончить с политикой нулевого ковида, которая была наглядным упрёком безразличия империалистических государств к массовой гибели своих граждан, так и для решительного удара по Китаю, который Вашингтон считает крупнейшей стратегической угрозой.

Приличным людям в ответ на открытие в Шанхае следует как поздравить китайский народ с таким колоссальным достижением, так и спросить – почему США, Великобритания, Германия и прочие страны неспособны провести такие меры для спасения жизней?

Гонконг не проводит политику нулевого ковида и поэтому на него накатывает новая волна ковида – еще более заразного и смертоносного BA.4/5. В ЮАР идет пятая волна, несмотря на почти 100% иммунитета у населения. Белый дом предупреждает, что в эту осень и зиму в США могут заново заболеть 100 миллионов человек с ростом смертей.

Мы много раз писали о необходимости полного уничтожения ковида. Китай с населением в 1,4 миллиарда показал, что при желании и упорстве, даже такой высоко заразный вирус может быть сдержан и уничтожен. Однако, поскольку остальной мир не обращает внимания на долгосрочные угрозы ковида, на Китай будут оказывать еще больше давления – отменить политику нулевого ковида.

Таков глубокий политический урок: одна страна может бороться против ковида, но не может полностью уничтожить его, поскольку страны мира тесно связаны между собой.

(c) Патрик Мартин, Бенджамин Мэтьюз

https://www.wsws.org/en/articles/2022/06/02/udbd-j02.html – оригинал на английском

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