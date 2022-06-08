Мнение: Несоизмеримый ущерб

Профессор и основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке сравнил возможный ущерб от санкций для России и других стран. По его мнению, ущерб, который понесёт Россия, несоизмерим с тем, который ожидает остальной мир. Об этом профессор заявил в интервью Asia Times.

Задача пропаганды, а RT — пропаганда чистой воды — вполне очевидна: искать и находить обоснования любым тезисам, которые на данный момент времени требуются власти. RT — по зарубежным новостям, поэтому ищет и находит иностранных деятелей, которые высказываются где-то примерно в заданном русле. При этом, конечно, никаких обоснований не приводится, просто «есть мнение», подкрепленное званиями, должностями и регалиями. В скобках стоит заметить, что два последних года нам на самых серьезных, как говорится, щах, рассказывали разные страшилки про коронавирус не какие-то бомжи из подворотен, а люди с должностями и званиями. Так что должности и регалии — это еще не всё. Далеко не всё.

В чём ущербность тезиса «они замерзнут», «им будет гораздо хуже» и тому подобным? Во-первых, счёт на табло фиксируют после финального свистка. Поэтому нужно дождаться его, а затем сравнить — какая команда записала себе в счет больше мячей. В начале первого тайма подводить итоги матча несколько преждевременно.

Во-вторых, нужно понимать, что шутки кончились, и в ходу логика военного времени. Нюанс в том, что мы по-обывательски полагаем, что война — это когда танки, пушки и толпа, бегущая на пулемет с криком: «За яхту «Фотинья»!» И сверху бомбы на больницы, жилые кварталы и роддома. В общем-то, да. Это тоже война. И что-то сильно похожее идет уже четвертый месяц (а до того — еще около восьми лет). Но тотальная война (а в современном мире настоящая война имеет тотальный характер) ведется одновременно в нескольких пространствах. Помимо поля боя она идет в пространстве экономики, финансов, технологий, логистики, управления. А еще отдельная война ведется в пространстве когнитивном — психология, этика, символьное поле. Наверное, можно выделить еще ряд пространств, но эти — базовые.

Нюанс в том, что законы, действующие в этих пространствах, сильно отличаются. Цели — нет, цель всегда одна: сломить противника, навязать ему свою волю и вынудить/заставить принять условия, продиктованные победителем. Но сами по себе эти пространства не просто отличаются, они совершенно различны. В них очень сильно отличаются темпы, периоды и фазы конфликта, в них по-разному расположены и маркируются критические точки, сдвигающие ситуацию необратимо в ту или иную сторону. Поэтому каждое пространство требует своего отдельного изучения и прогнозирования, а затем — еще и суммирования. Уж если вы хотите строить прогнозы на матч в его начале, то добросовестный исследователь будет строить модель по каждому из пространств, а затем еще и «собирать» его в интегральный показатель и результат. Если этого нет, то картина не то что неполная, она вообще никакая.

Именно в силу тотальности конфликта победа (или нечто похожее на нее) на поле боя может обернуться поражением в войне в целом — в ходе войны можно потерять экономику, растратить в никуда ресурс, психологически сломать свое население.

В военном плане Россия не показывает никаких чудес: все та же бессмысленная бойня. В экономике чудес не может быть по причине модели развития, выстроенной этим режимом. И ни при каких обстоятельствах он же не сможет выстроить новую модель, нет смысла обосновывать очевидное. Уровень готовности населения поддерживать бойню строится лишь на опросах ФОМ, реальность, судя по всему, сильно иная. И вот по всему по этому мнение иностранного профессора интересно, но совершенно неинформативно.

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