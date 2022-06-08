Вторичные квартиры могут подешеветь на 30 процентов

В ближайшие годы вторичные квартиры в Московского регионе начнут дешеветь. Падение составит не менее 10-20%, а если экономика не сможет быстро подстроиться под санкции, – то и 30%.

Ситуация развивается по сценарию, похожему на кризис 2014 года. В начале весны на вторичном рынке наблюдался ажиотажный спрос из-за резкого роста ипотечных ставок и ослабления рубля. Однако уже в апреле количество обращений сократилось 40%.

После того, как худшие прогнозы не сбылись, объективных причин для роста цен не осталось. Ожидания продавцов, сформировавшиеся в начале года, потеряли свою актуальность. Поэтому уже в мае средняя цена столичной «вторички» или осталась на уровне апреля, или несколько снизилась.

В лучшем случае цены снизятся на 5-10%, компенсировав рост в марте-апреле. Однако в 2020-2021 годах стоимость «вторички» взлетела на 50%. Поэтому и падение может быть куда серьезнее. В первую очередь это коснется переоцененных, а также неликвидных квартир.