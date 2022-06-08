“Праздника в этом году не будет” – неизвестные угнали бриг “Россия” с алыми парусами в Финляндию

Один из символов Санкт-Петербурга – праздник выпускников “Алые паруса”, оказался под угрозой срыва.

В ночь на 8 июня преступники проникли на борт брига “Россия”, который был пришвартован у судопропускного сооружения С-1 около петербургской дамбы. На корабле с алыми парусами в этот момент находилась только два охранника и 14 членов экипажа, но под угрозой вооружённых налётчиков они были вынуждены покинуть судно. После этого “Россия” отчалила и взяла курс на Финский залив:

– Бандиты отключили систему навигации, поэтому установить точное положение корабля мы сейчас не можем. Но у нас есть сведения, что оно уже находится в Финляндии, через несколько часов Хельсинки выступит с официальным заявлением. Мы крайне возмущены этим актом пиратства и будем добиваться скорейшего возвращения “России” домой, – заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В Смольном уже создан оперативный штаб, который будет работать круглосуточно, его возглавил лично губернатор Северной столицы Александр Беглов. Если бриг не удастся вернуть в течение трёх недель, то проведение “Алых парусов” в привычном формате будет невозможно – как отмечают эксперты, изготовление копии “России” или переоснащение другого судна потребуем не менее полугода.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов потребовал предъявить Финляндии ультиматум.

– Это явно провокация западных разведок с целью изгадить светлый праздник юности, наши любимые “Алые паруса”. Финнам нужно предъявить ультиматум, если они его не примут, то у нас хватит ресурсов вернуть его силой, – написал политик на своей официальной странице Вконтакте.

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