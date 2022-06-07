Мнение: Пушки требуют мяса! Украина не переживет 2022…

Мда, почитал новую статью Р. Ищенко – выглядит довольно правдоподобно. Штатам плохо, их колбасит, демократы реально понимают, что прое… пардон, проиграли – и еще вопрос: будет ли у них после даже выбора в Конгресс введенно военное положение. Все тупо идет к тому, что их – демократов – будут вешать на столбах. Рядом с неграми, по старой доброй традиции. И скоро туда еще и комосеков добавят – а как правильно делать с ними, что считают нужными в Саудовской Аравии, товарищи, кто разобрал на запчасти господина Хашоги – тоже всегда могут показать. Да и как бы Куклус-клан – если чо, вернется.

И хотя это была минутка черного юмора (бл, вот опять, афро-американского, блин) – веселого мало. Украина, действительно, 2022 год – не переживет.

Причем, я ж не буду отрицать – название-то может и останется, как там дядя Вова решит, отдаст он Львов Польше или не отдаст – да, пожалуйста. Тут ведь голимая математика.

Зеленский объявил мобилизацию и наловил еще несколько сотен тысяч дурачков. Скоро их не будет. В лучшем случае они попадут в русский плен и потом будут топтать зону, в худшем – будут удобрением. Что характерно, как реакция на мой вчерашний пост, можете посмотреть в архиве, я устал ссылки ставить, именно так писали сотрудники ЦИПСО (центров психологических операций и т.д. Украины). Хотя может просто дебилы – они там верят, что русские уже почти устали, танков нет, ракет нет, вот-вот побегут обратно.

Плюс, как бы – уже официально признанно – экономике 404 – настает полный Экибастуз. Падение ВВП 35-40% – вы понимаете, что это такое? Плюс, нет людей, нет техники, нет посевной, Запад хочет вывести зерно – дурачок Блинкен уже обвинил Путина, но это так – мало ли в США мудаков.

Ну и вот этот долгоносик Люся Арестович, бл. Тело сказало, а тело – советник главы офиса украинского президента (держите меня и несите тазик) – что ВСУ нужны 60 реактивных систем залпового огня, чтобы «остановить» продвижение российских войск.

Вот эта жопа какая-то – поэтому я пишу еще один пост в ЖЖ. Кстати, спасибо администрации, не ожидал, мне продлили БЕСПЛАТНО привязку урла к ЖЖ. Прошло 6 лет… хотя, даренному … дареной привязке в байты не смотрят.

Ладно, еще раз – 60, сцк, систем – чтобы остановить Россию?

Не помню, какой эксперт говорил, я ехал уставший с утра в воскресенье (да, да, потому что работал до этого всю субботу до обморока 2 недели назад, раздал бесплатно склад от бизнеса и оборудование почти на 2 млн и даже заплатил 30к чтобы вывезли, потому что не продал, ибо в России кризис (это сарказм, для тупых)) – что Россия запустила порядка 1 600 крылатых ракет, по заявлениям специалистов Пентагона – и 98% из них поразили цели. Вернее нет, эффективность – 98% – так что 100% могли поразить, а разнесли так или иначе 98% объектов.

К чему вся эта математика, да?

К тому что у России – ничего не закончилось, а у Запада уже Жо. Для справки, под 1 100 кажется ракет Штаты запустили, когда бомбили Ирак. И это был по факту их предел – простите, чем богаты.

А тут за 3 месяца, ладно, 100 дней – Москва шмаляет и шмаляет, шмаляет и шмаляет. Причем, там где это максимально возможно – не трогает мирняк, про который изнуделись украинские боты. Херсон не просто так хочет в Россию всеми лапками. И Одесса будет нашей, потерпите.

И честно, мне – не жалко мудаков. Все эти рассказы, что там зомбируют – да, ладно…. Ребята, я один раз, история не новая, но старая – чуть не попал в секту, мои друзья попали, а я выгреб.

Дело было так, на 2 курсе мы стали учить английский с американцами. Позвали нас туда из школы при Тусуре Бенедикт. Уже не будем говорить, было там хорошо или плохо, мне кажется нормально, но там работали студенты – которые состояли в одной американской помойке имени чего-то там. И однажды наша барышня уехала в коммандировку, она была скромная и пришел Алекс, кажется.

Короче, он нас позвал, мы пошли, а мне там, сильно старше меня понравилась девушка – ну, чо вы хотите от 20 летнего прыщавого, смешно сейчас, задрота? Нет, программирование, баскетбол, все было – но еще была романтика.

Опуская остальное. Был там Тимур, если помню и он не врал – сын то ли профессора, то ли академика – короче, рассказал, что поругался он с отцом по этому поводу. Потому что папа местный, а сын пошел в американскую какую-то полусекту Христа и Ко. Причем, повторюсь – пока я там был – полгода где-то – не видел я там проблем.

Они реально помогали сирым, пели в Темзе (есть у нас такое место) по утрам в воскресенье – милые люди. Но, потом, однажды в воскресенье, когда я пришел еще раз повздыхать на мою любовь, у которой к тому моменту уже образовался вполне взрослый мужик (а я еще хотел отбить, мне даже писать об этом приятно) – тот самый Алекс вышел на сцену и заявил! Сейчас цитата близко к смыслу.

"Друзья, я рад вас видеть! Слава Господу, мы тут!" – и дальше после кучи правильных вроде слов – "Родные, поверьте – кругом дебилы! Они реально думают, что их планета – это просто кусок ГРЯЗИ, который образовался просто так! А мы знаем – что ее создал Господь!". Короче, я встал и вышел. И больше никогда туда не вернулся.

Справедливости ради, мое одиночество, тогда весной, разбавила наша группа – мы готовили сценку на день кафедры и как-то живее стало. Потому что СЕКТА – это всегда одиночество. И Украина – она одинока и поэтому дика – посмотрите на этих задротов, что по ЕС бегают?

И ровно также, ну почти, под властью фактов я ушел из демократического лагеря в стан патриотов. Николай Стариков просто пробил мою оборону, как свою когда-то разрушил тот самый Алекс.

Так вот, я не понимаю тех, кто реально верит – что Украина живет лучше России. Это было в СССР, это было еще лет 10 назад – но сегодня у вас есть Интернет!

И поэтому когда мне звонил мой приятель из Израиля, который убежал из Украины в Россию от призыва черте сколько лет, потом перебрался на Землю Обетованную и оттуда мне орал: "Вы уроды, вы не понимаете свободы!" – я ржал, хотя напрягался. У него, кстати, китайцы – люди второго сорта. И все, кто – не Запад. У украинца. Кто перебрался в Израиль. Из России.

Не будет Украины – как говорил Тарас Бульба – я тебя породил, я тебе и закалибрую.

Увы и ах.

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