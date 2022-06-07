Львам надо развлекать: как помочь парню забыть бывшую, в зависимости от его знака зодиака

Каждый из нас завязывает близкие отношения и сохраняет их по-своему. Во многом это зависит от знака зодиака. И то, как человек переживает расставание, тоже связано с датой его рождения. Вот как относятся к любви парни разных знаков, и что нужно сделать, чтобы помочь им забыть свою бывшую.

Овен

Путь к сердцу Овна может показаться простым, но это не так, особенно когда он все еще страдает от бывшей девушки. Он хочет кого-то, с кем у него могут быть горячие отношения, практически сразу после первого свидания, чтобы он мог забыть прошлое.

Для Овна любовь и страсть являются базовыми элементами в отношениях. Если вы не готовы к чему-то горячему и смелому, то шансов заставить его забыть бывшую девушку у вас, скорее всего, не будет. Самый легкий путь к его сердцу — быть готовыми совершать смелые поступки.

Телец

Дом там, где сердце Тельца. Для него это надежное убежище. И хотя он недавно пережил расставание, он готов впустить вас в свое сердце, если вы будете играть по его правилам. Дайте ему любовь, прикосновения и много расслабления, и его бывшая больше не будет существовать в его мыслях.

Прикосновения очень важны для Тельца. Они заставляют его чувствовать, что он действительно связан с вами всякий раз, когда вы держите его за руку. И если вы из тех, кто тоже предпочитает тактильный контакт общению на расстоянии, Телец влюбится в вас, и другой женщины для него не будет.

Близнецы

Общение — ключ к сердцу Близнецов, которые, как известно, очень быстро справляются с неудачными отношениями. Так что не удивляйтесь, если парень этого знака, только что расставшись с кем-то, уже просит ваш номер телефона. Если вы хотите навсегда стереть память о бывшей из его памяти, вы должны быстро войти в его игру и не отставать от него, потому что иначе ему станет скучно.

Рак

Путь к сердцу Рака — доказать свою любовь словами и действиями. Вы должны быть готовы приложить усилия, если хотите, чтобы он был вашим телом и душой. Это означает вести себя честно и открыто, а также иметь жесты привязанности. Сначала парень может быть застенчивым и недоверчивым, особенно после расставания, но если вы будете честны с ним, он будет вашим навсегда.

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Лев

Лев любит развлекаться. Путь к его сердцу, особенно если вы хотите заставить его забыть свою бывшую, заключается в обилии удовольствий. Лев всегда ищет следующий большой кайф, чтобы поделиться с кем-то. Он не хочет быть один, не хочет придаваться болезненным воспоминаниям. Пока вы можете удовлетворить его потребность в страсти, он будет более чем готов позволить вам заполнить пустоту в его сердце.

Дева

Если вы хотите найти путь к сердцу мужчины-Девы, вы должны быть самой собой и иметь открытое сердце. Помните, что все может случиться, когда вы с Девой. Они верят в чувствительный и уравновешенный подход к любви, поэтому являются самым стабильным знаком.

Путь к его сердцу лежит в том, чтобы точно знать, чего вы хотите в отношениях. Он не ищет игр или романтики, ему нужен умный человек, который его не разочарует. Дайте ему чувство гордости и удовлетворения от того, что он с вами, и его бывшей больше не будет в его сердце.

Весы

Весь мир Весов вращается вокруг любви. Поэтому, когда парень-Весы расстается с кем-то, он очень страдает. Путь к его сердцу лежит через ту же любовь. Он хочет, чтобы кто-то разделил его страсть к романтике, в том числе при свечах, прогулках при лунном свете или звонки в 3 часа ночи, чтобы просто сказать: «Я люблю тебя». Если вы можете сделать это, его бывшая девушка как будто никогда не существовала.

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Скорпион

Скорпион может быть трудным человеком для отношений, ему трудно открыться кому-либо. Так что, почти невозможно сказать, думает ли он все еще о своей бывшей девушке или нет. Ему явно нужны интенсивность и страсть в отношениях, и ему трудно раскрыть свои уязвимые места. Если вы хотите найти путь к его сердцу, вам придется доказать ему, что вы его друг.

Стрелец

Когда у Стрельца серьезные отношения, он из тех партнеров, которые отдают больше, чем получают. Если вы хотите найти путь к его сердцу, вы должны быть готовы позволить отношениям идти своим естественным путем, ничего не форсируя.

Ему нужен кто-то, с кем он мог бы расти, кто-то, у кого он мог бы учиться. Прежде всего, если вы подозреваете, что он еще не забыл свою бывшую девушку, вы должны знать, что ему нужен юмор, непредубежденность в спальне и свобода во всем остальном.

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Козерог

Это знак зодиака, который рассматривает отношения, как инвестиции. Вероятно, это и есть причина того, почему они так плохо работают. В любви он хочет знать, что его время и усилия уже не напрасны, что позже они принесут очень хорошие результаты.

Путь к его сердцу лежит в том, чтобы быть таким же преданным, как и он сам. Ему нужен кто-то, кто может построить что-то устойчивое и кто не испугается, когда начнет говорить о вашей будущей квартире или о том, как вы назовете своих детей.

Водолей

Это один из тех знаков зодиака, который не ищет чего-то эфемерного в отношениях, а точно знает, чего хочет. Он склонен выбирать людей, которые по-своему разные и уникальные, будь то розовые волосы или серьга на языке. Но больше всего Водолея привлекает интеллект. Если вы сможете показать ему, что не боитесь вести глубокие разговоры до поздней ночи, он влюбится в вас и забудет о своих бывших девушках.

Рыбы

Романтика и Рыбы идут рука об руку. Конечно, эти парни могут быть как холодными, так и теплыми из-за своей двойственной природы, но это не значит, что их невозможно любить. Путь к сердцу Рыб лежит в тесном духовном контакте с ними.

На них очень сильно влияют поэзия, музыка и романтика, поэтому им нужен кто-то, кто понимает его чувствительность и художественную сторону. Рыбам нужны и любовь, и пространство, чтобы быть счастливыми в отношениях. Это сложный баланс, но его придется соблюсти.