 

Володин призвал гармонизировать законодательства России и ДНР

07.06.2022, 15:47, Разное
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По словам Вячеслава Володина, форматом такой работы может стать рабочая группа или комиссия между парламентами двух стран. Об этом спикер заявил на встрече с делегацией Народного Совета ДНР во главе с его председателем Владимиром Бидевкой и главами профильных комитетов Госдумы.

В ходе беседы Володин предложил правовую помощь парламенту ДНР со стороны Госдумы и рассмотрел вариант создания спецкомиссии по гармонизации законодательства ДНР. По словам Володина, российские профильные комитеты готовы помочь в подготовке проектов законов и других важных решений для ДНР. Результатом и целью такой работы является решение проблем людей.

Вячеслав Володин подчеркнул роль президента России Владимира Путина в данном решении и напомнил, что депутаты ГД обратились к Президенту РФ с просьбой о признании независимости ДНР и ЛНР. Спикер назвал это дорогой длиной в восемь лет, которая анконец пройдена.

В свою очередь Владимир Бидевка поблагодарил депутатов Госдумы за участие в судьбе ДНР. Он добавил, Народный Совет ДНР заинтересован в том, чтобы интеграционные процессы между странами шли активнее.



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