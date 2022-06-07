«Немного пошалил» – Павел Дуров взял на себя ответственность за последнюю публикацию в Telegram-канале Дмитрия Медведева

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил, что является автором части публикаций на канале заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева.

Как отметил бизнесмен, он не преследовал никаких политических целей, а лишь хотел пошутить.

– Да, пост про «ублюдков и выродков» написал и разместил я. Этим хотелось несколько разрядить обстановку, к сожалению, далеко не все оценили мой юмор. Но я специально не указывал, кому адресовано это сообщение – каждый может увидеть в нём то, что хочет, – заявил Дуров в интервью телеканалу BBC.

Как отмечают эксперты, подобные публикации могут частью маркетинговой кампании Telegram. Но специалисты призывают Дурова не злоупотреблять подобными «шутками» – они подрывают доверие пользователей к мессенджеру.

Сам Дмитрий Медведев пока никак не прокомментировал действия Дурова, однако один из членов его команды на условиях анонимности заявил, что последняя публикация была написана в стиле экс-президента.

– Дмитрий Анатольевич – натура творческая, пишет он действительно легко. Я, когда прочитал это сообщение, был уверен, что текст принадлежит именно ему. Шеф, как бы это покорректнее сказать, иногда очень близко к сердцу принимает происходящие и в минуту жизни трудную может почудить и похлеще, – отметил источник.

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