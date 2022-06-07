 

«Немного пошалил» – Павел Дуров взял на себя ответственность за последнюю публикацию в Telegram-канале Дмитрия Медведева

07.06.2022, 15:22, Разное
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил, что является автором части публикаций на канале заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева.

Как отметил бизнесмен, он не преследовал никаких политических целей, а лишь хотел пошутить.

– Да, пост про «ублюдков и выродков» написал и разместил я. Этим хотелось несколько разрядить обстановку, к сожалению, далеко не все оценили мой юмор. Но я специально не указывал, кому адресовано это сообщение – каждый может увидеть в нём то, что хочет, – заявил Дуров в интервью телеканалу BBC.

Как отмечают эксперты, подобные публикации могут частью маркетинговой кампании Telegram. Но специалисты призывают Дурова не злоупотреблять подобными «шутками» – они подрывают доверие пользователей к мессенджеру.

Сам Дмитрий Медведев пока никак не прокомментировал действия Дурова, однако один из членов его команды на условиях анонимности заявил, что последняя публикация была написана в стиле экс-президента.

– Дмитрий Анатольевич – натура творческая, пишет он действительно легко. Я, когда прочитал это сообщение, был уверен, что текст принадлежит именно ему. Шеф, как бы это покорректнее сказать, иногда очень близко к сердцу принимает происходящие и в минуту жизни трудную может почудить и похлеще, – отметил источник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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