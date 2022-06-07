Рукав-гофре, туника, приталенная водолазка и другие тренды, которые Дженнифер Энистон применила в сериале «Друзья»

Актриса Дженнифер Энистон не зря стала иконой стиля для многих представительниц прекрасного пола во всем мире. Образы ее героини Рэйчел из сериала «Друзья» до сих пор копируют современные модницы. Разбираем, какие тренды были использованы в луках Рэйчел.

Анималистичные принты

От платьев с длинными рукавами до жилетов — Рэйчел нередко появлялась на экране в одежде с анималистичными принтами. Такая одежда делала ее более утонченной, элегантной и в то же время независимой. Сейчас вещи с таким рисунком тоже в моде.

Вещи с полупрозрачными вставками

Представьте себе: тренд, который является самым модным сейчас, впервые применила героиня Энистон. Подобные изделия помогают в создании соблазнительных, но совсем не провокационных образов.

Монохромные образы

Рэйчел иногда появлялась в однотонной одежде. Нельзя не отметить, насколько ей идет красный цвет. В таком наряде героиня Энистон казалась самодостаточной, решительной и уверенной в себе женщиной.

Блейзеры оверсайз

Для создания офисных луков героиня Энистон пользовалась блейзерами оверсайз. Их она сочетала с облегающими кофтами и с брюками, тем самым создавая образ уверенной в себе бизнесвумен.

Рубашка, завязанная узлом

Пожалуй, этот тренд тоже появился и стал популярным благодаря Рэйчел. Речь идет о необычном применении обычной рубашки на пуговицах: когда она укорачивается до уровня топа с помощью завязывания большого узла в нижней части. Такой верх прекрасно сочетается с джинсами или брюками с высокой посадкой.

Рукав-гофре

Идеальным во всех смыслах получился образ с бежевой блузой и черной юбкой. Он помог в создании гламурно-делового образа. Но также одежду с рукавами-гофре Рэйчел носила и в домашней обстановке, благодаря чему выглядела очень мило и по-домашнему уютно.

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Туника

Украшенные вышивкой туники Рэйчел помогали ей создавать повседневные и одновременно элегантные и стильные образы. Такие кофты гармонично смотрелись и с джинсами, и с юбками.

Приталенная водолазка

Облегающая водолазка в сочетании с черной юбкой и темными колготами — превосходный способ подчеркнуть точеную фигурку. Этим лайфхаком и пользовалась героиня Энистон.

Открытые плечи и руки

Нередко Рэйчел появлялась в майках, но однажды поразила зрителей экстравагантным образом. Речь идет о комбинировании в одном луке блузы с открытыми плечами и галстуке.

Блестящий полупрозрачный топ

Превосходно выглядела Рэйчел в полупрозрачной кофточке с блестками. Это будто отсылка к британскому панк-стилю восьмидесятых годов.