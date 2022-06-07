Блинкен обвинил Россию в краже украинского зерна и продовольственном «шантаже»

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в понедельник обвинил Россию в расхищении украинских запасов зерна с целью продажи, пишет The Insider. По данным газеты, чиновник также подчеркнул, что Москва до сих пор блокирует огромные объёмы зерна в Одессе, совершая таким образом «шантаж».



AP

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил в ходе пресс-конференции в понедельник, что РФ ворует украинское зерно для его последующей продажи, пишет The Insider. По информации издания, чиновник сослался на поступающие американским властям «достоверные сообщения».

«Поступают достоверные сообщения <…> о том, что РФ расхищает запасы украинского зерна, предназначенного на экспорт, дабы затем его продать и получить таким образом прибыль для себя», — приводит The Insider слова Блинкена. Чиновник добавил, что боевые действия на Украине крайне негативно влияют на мировую продовольственную безопасность, поскольку эта страна является «одной из мировых житниц».

Американский госсекретарь также обвинил Кремль в том, что он намеренно блокирует корабли в порту Одессы, пытаясь таким образом заставить страны, зависящие от импорта украинского продовольствия, поддержать российскую спецоперацию на Украине, говорится в материале The Insider.

«В настоящий момент из-за российской морской блокады в Чёрном море доставить украинскую сельскохозяйственную продукцию в привычные порты невозмоожно. Около 20 миллионов тонн пшеницы заперто в зернохранилищах близ Одессы, а также на буквально доверху набитых зерном кораблях, застрявших из-за этой российской блокады в одесском порту, — цитирует Блинкена издание. — Иными — и очень простыми — словами, это шантаж».

Американская пресса ранее сообщала, что власти США в прошлом месяце обратились к правительствам 14 стран, главным образом расположенных в Африке, предупредив их о том, что из российских портов рядом с Украиной выходят корабли, гружённые «украденным украинским зерном», напоминает обозреватель The Insider. По версии Вашингтона, Москва намеревалась продать зерно этим странам, недавно пострадавшим от засухи и оказавшимся под угрозой голода, из-за чего перед ними мог встать сложный выбор: отказаться от дешёвого продовольствия, несмотря на страдания своих граждан, или же приобрести его, рискнув навлечь на себя гнев западных союзников, отмечает журналист.

Между тем в разжигании мирового продовольственного кризиса российские власти обвиняет не только в Вашингтон: чуть ранее в понедельник в ходе заседания Совбеза ООН председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Москва внесла вклад в усугубление ситуации с продовольственной безопасностью, говорится в материале The Insider. «Господин постпред Российской Федерации, давайте начистоту: Кремль превратил запасы продовольствия в «малозаметную ракету», которую он применят против развивающихся стран», — заявил Мишель.

По данным The Insider, постпред РФ при ООН Василий Небензя категорически отверг обвинения европейского чиновника и назвал их ложью, а затем покинул зал заседания Совета Безопасности.