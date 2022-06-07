Взбивайте лапками, взбивайте! – Личное мнение

Моя близкая подруга-врач позавчера разрыдалась у меня на глазах: нервы не выдержали.

Есть такая профессия — людей лечить. И есть в ней те, у кого душа, в прямом смысле слова, болит за пациентов.



Фото: istockphoto.com

Пока вы в свете текущих событий стрессуете по поводу подписки на Apple TV, врачи головы ломают над тем, как вас будут лечить.

«Как я теперь квалификацию повышать буду? Где новые знания брать? Поставки препаратов приостановлены! Переводов медицинской литературы больше нет!» — схватилась за голову Маринка.

И разве ж одни врачи страдают?

Если вы думаете, что из-за конфликта России с Западом английский вам больше не нужен, вы катастрофически заблуждаетесь: теперь он нужен ещё больше.

Вот, например, моей подруге он нужен для работы. Ей — важно читать и понимать статьи в передовых медицинских журналах, так как на специализированные семинары заграницу она в обозримом будущем не поедет.

И ведь практически в каждой профессии сейчас — такое: либо уже накрыло по полной, либо пока только подкатывает.

Чтобы удержаться на плаву и не скатиться с Средневековье, необходимы знания, которые постоянно нужно откуда-то получать. Ограничиваться при этом в получении знаний исключительно страной своего проживания — это, как минимум, недальновидно.

Пришло время засучить рукава и засесть за учёбу, даже если незнание английского пока ещё не сказалось на вашей работе.

Конечно, не работой единой жив человек, но и с досугом сейчас — всё очень сильно не очень: хорошие сериалы в России теперь недоступны.

Если же вы как-то извернулись и продолжаете смотреть Apple TV, то русского дубляжа там больше нет.

Хотите до конца жизни слушать горлопанов с гостелеканалов и смотреть сериалы отечественного производства, то можете дальше не читать.

Если же вас такое положение дел не устраивает, если вам не хочется сидеть в изоляции под бодренькие речёвки пропагандистов, то учите английский.

Хотите путешествовать — учите английский.

Хотите найти работу заграницей — учите английский.

Хотите переехать в другую страну — учите английский.

Хотите сдать международный экзамен — учите английский.

Хотите отправить ребёнка учиться заграницу — учите английский вместе.

Замуж хотите — тоже учите. Не, ну а чо?Подтянула английский, собрала чемоданчик и почесала в какой-нибудь Купертино, где перспективные стартаперы корпят нас своими будущими миллиардами в коворкингах.

Стулку-место там бодренько арендовала и влюбляйся себе на здоровье до весёлой свадьбы и на всю жизнь: благо выбор вокруг — велик.



Фото: istockphoto.com

Хороший, а главное — жизненный совет, девки! Кто-то довольствуется тем, что вокруг, а кто-то взбивает молоко лапками.

Учите язык, пока не поздно. Пока ещё есть время. Я серьёзно.

Где учить?

Ребята из ALIBRA SCHOOL предлагают моим читателям сертификат на 10 тысяч рублей на курс Skyrocket.

Как дипломированный лингвист, свободно говорящий и даже думающий на английском, ручаюсь: курс — отличный, очень чёткий и продуманный.

В основе — следующие принципы:

1) логика вместо зубрёжки (грамматика даётся в виде компактной и логичной системы);

2) запоминание через ассоциации и контент (лексика запоминается через контекст или прямые ассоциации, минуя перевод на русский);

3) поддержка памяти в течение всего курса (логика семикратного повторения);

4) развитие коммуникативных навыков (на занятиях — 80% языковой практики).

Я верю в то, что даже те, кому английский никогда не давался, смогут после обучения в ALIBRA SCHOOL на нём заговорить.

Обратите внимание: акция, во время которой мои читатели смогут получить сертификат на 10 тысяч рублей, продлится до 14 июня 2022 года.

Как с английским дело обстоит? Чувствуете необходимость подтянуть? Если да, то чем она вызвана? Изменились, в целом, планы на жизнь? Как?

—