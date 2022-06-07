Мнение: Представительный состав

Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал примет участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил ТАСС в понедельник источник в дипломатических кругах. “Он примет участие”, – сказал собеседник агентства.

6 апреля российское дипведомство направило ноту в афганское посольство о признании Гарвала, назначенного правительством движения “Талибан” (запрещено в РФ), временным поверенным в делах Афганистана в Москве.

Когда состав иностранных участников сузился до представителя ЛНР, волей-неволей приходится приглашать Талибан для участия в международном форуме. Других уже и не осталось.

Впрочем, еще не поздно пригласить представителей картеля «Синалоа», китайских триад и партнеров из ИГИЛ. Компания подберется душевная и вполне соответствующая. На родине кооператива «Озеро» кому еще встречаться-то?

—