 

Мнение: Представительный состав

07.06.2022, 10:50, Разное
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Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал примет участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил ТАСС в понедельник источник в дипломатических кругах. “Он примет участие”, – сказал собеседник агентства.

6 апреля российское дипведомство направило ноту в афганское посольство о признании Гарвала, назначенного правительством движения “Талибан” (запрещено в РФ), временным поверенным в делах Афганистана в Москве.

Когда состав иностранных участников сузился до представителя ЛНР, волей-неволей приходится приглашать Талибан для участия в международном форуме. Других уже и не осталось.

Впрочем, еще не поздно пригласить представителей картеля «Синалоа», китайских триад и партнеров из ИГИЛ. Компания подберется душевная и вполне соответствующая. На родине кооператива «Озеро» кому еще встречаться-то?

Источник: Эль Мюрид



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