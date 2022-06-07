 

Новые дома на Рублевке стоят от 2,5 миллиона долларов

07.06.2022, 10:15, Разное
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Стоимость новых элитных коттеджей на Рублево-Успенском шоссе стартует от $2,5 млн. За такую цену можно приобрести дом площадью около 650 кв. м с чистовой отделкой в неохраняемом поселке. Тем, кто хочет жить в поселке с охраной, придется заплатить за подобный коттедж значительно больше – от $3,5 млн.

Спрос на новые элитные дома на Рублевке стабильно высокий, но предложения на всех не хватает. В последние годы застройщики почти не строят поселки на данном направлении. В результате до 90% объектов в продаже морально устарели. И хотя ценник на них в два раза ниже, покупателей такие дома не интересуют.

За год предложение первичной «загородки» на Рублевке сократилось на четверть, до 100 лотов. На долю коттеджей приходится 50%, еще 4% – это таунхаусы, оставшиеся 46% – земля без подряда.

Для сравнения, на вторичном рынке предлагается более 750 лотов, из которых 79% – коттеджи.



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