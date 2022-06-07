 

Антикризисная мера властей – за «небольшую плату» поляки смогут собирать хворост в лесу

07.06.2022, 9:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Польские власти нашли решение для противодействия инфляционным тенденциям и росту цен на энергоносители, вызванными украинским конфликтом, и призвали граждан за символическую плату пособирать на собственные нужды хворост в лесу. Впрочем, теоретически такая возможность существует уже давно, но только сейчас большинство граждан узнало о ней, пишет Wirtualna Polska.


AP

Достаточно было одного мгновения, чтобы идея Министерства окружающей среды по сбору хвороста для топливных целей заставила власти Государственных лесов Польши перейти к обороне. Польские СМИ незамедлительно связали эту информацию с дорожающими энергоносителями, пишет Wirtualna Polska.

Ситуации была предана такая огласка, что компания решила сделать заявление по этому поводу, однако вместо скучного корпоративного заявления Государственные леса преподнесли пользователям Twitter смешной мем и следующий пост: «Да, в лесу можно собирать хворост и даже ветки и стволы. И, что, возможно, для наших подписчиков может стать сюрпризом — за это леснику придётся заплатить небольшую сумму. А сейчас самая лучшая часть: так было на протяжении десятилетий. На этом всё — хороших выходных». 

Этот пост стал комментарием к заявлению замминистра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярки, который напомнил, что норма о возможности сбора хвороста с согласия лесничего действовала всегда. «В этом году после начала спецоперации на Украине и турбулентностях на рынке энергии выросло число запросов к лесничествам с просьбой указать территории и получить согласие на сбор хвороста в ближайших лесах. В приоритетном порядке надо было обеспечить то, чтобы отдать предпочтение самостоятельной заготовки древесины местным сообществам», — объяснил он. 

По просьбе министра климата Польши Анны Москвы Государственные леса подготовили соответсвующие инструкции по сбору древесины. Она должна быть самого низкого качества, и её адресатами в первую очередь будут местные жители.  «Таким образом Государственные леса стараются противодействовать инфляционным тенденциям и росту цен на энергоносители», — говорится в заявлении. 

Wirtualna Polska поясняет, что самостоятельную заготовку дерева не стоит считать бесплатной возможностью. Процесс будет проходить с согласия лесника и под его контролем, и на практике он будет выглядеть следующим образом: лесник сначала покажет место для сбора,  после он сделает соответсвующие замеры и только тогда можно смело вывозить древесину из леса. «Мы используем то, что уже лежит, мы не вырубаем лес. Мы платим за каждое вывезенное из леса дерево, но это символические цены», — подчеркнул пресс-секретарь Главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский. По предварительным прогнозам, цена составит около 30 злотых за кубометр древесины. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02.21 / Скандалы: Елена Батурина поиздержалась

15.04.21 / Военный сухогруз, проведший зимой несколько недель в ледовом плену, доставил груз на Землю Франца-Иосифа

25.01.22 / Оксана Самойлова похвасталась богатой жизнью

09.02.21 / Двигатели МС-21 российского производства успешно прошли испытания на выбросы загрязняющих веществ по стандартам ИКАО

21.12.21 / Вакцина от старения позволит продлевать жизнь

19.03.21 / Валерий Меладзе впервые прокомментировал скорое рождение своего шестого ребенка

14.01.21 / Сара Джессика Паркер рассказала о четвертом герое продолжения “Секса в большом городе”

14.01.22 / Ученые объяснили, почему важно отслеживать стресс у беременных

04.06.21 / Для стартапов SaaS дифференциация — это итеративный процесс.

27.08.20 / Светлана Лобода, Мария Миронова, Муся Тотибадзе и другие звезды поддержали акцию “Дети вместо цветов”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика