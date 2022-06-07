 

37 процентам квартирам после аренды нужен ремонт

07.06.2022, 8:53, Разное
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Сдаваемые в аренду квартиры редко возвращаются к владельцу в идеальном состоянии. Примерно 40% из них нуждаются в ремонте после выезда арендаторов. Об этом говорят данные совместного опроса банка «Открытие» и «Росгосстраха», в котором участвовали 1,6 тыс. человек из разных городов России.

Согласно исследованию, в 43% случаев собственнику достаточно выполнить лишь небольшие работы, чтобы привести квартиру в порядок. Однако каждый пятый арендодатель сталкивался с необходимостью менять бытовую технику, мебель и сантехнику, а каждому десятому – приходилось делать капремонт.

Наиболее частая проблема, актуальная для 75% арендодателей, – это задержка оплаты. О том, что арендаторы оставили квартиру грязной, сообщили 57% владельцев. Примерно треть опрошенных рассказали, что арендаторы не оплатили услуги ЖКХ.

При этом о возможных рисках владельцы арендных квартир думают редко. Только 26% опрошенных сообщили, что перед сдачей страхуют жилье. Большинство же не пользуются этой опцией по различным причинам: не знают о такой услуге, считают ее лишней, сдают без договора, доверяют арендаторам или просто хотят сэкономить.



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