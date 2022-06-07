О китайском предательстве

Чуть больше ста дней прошло с момента, когда против России начали вводить по-настоящему серьёзные санкции, отрезающие её от внешнего мира (после начала так называемой специальной военной операции в Украине). Те, предыдущие, с 2014 года, были всего лишь лёгкой разминкой на пути к этим. И в целом можно подводить некие промежуточные итоги.

Главный из которых: бахвальство “пусть уходят дурачки, всё в Китае купим” сменяется разочарованием. Дескать, китайцы “нас кинули”. Хотя ведь предупреждали же, что в современном мире и не может быть иначе, даже если Китай – наш “стратегический партнёр”, и политически он против “гегемонии” США.

Но законов экономики – не обмануть. А политика – лишь их отражение, продолжение и “концентрированное выражение”.

Попытки Кремля добиться от Китая помощи в преодолении санкций Запада обернулись “холодным душем” от высшего руководства в Пекине. Выступая на словах с осуждением санкций, Пекин вовсе не желает нарушать ограничительные меры США и Евросоюза, чтобы поддержать Россию, оказавшуюся в тяжелейшей международной изоляции.

В частности, как сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников в Пекине и Вашингтоне, Кремль несколько раз в течение последних недель обращался к китайцам с просьбами о помощи, но переговоры идут “тяжело” и сопровождаются нарастающим раздражением в Пекине и фрустрацией с российской стороны. Дело доходит уже и до отказа КНР о выполнении тех “торговых обязательств”, которые были взяты китайской стороной ещё до февраля. А о поддержке в финансовой и технологической сферах, по которым санкции ударили больнее всего, речи не идёт вообще.

Китайские чиновники, добродушно кивавшие, когда российский президент Владимир Путин говорил о “стратегических отношениях”, на деле установили жесткие ограничения на то, чем может, а чем не может помочь Пекин.

– Китай ясно донес свою позицию по ситуации в Украине и незаконным санкциям против России. Мы понимаем сложность ситуации (для РФ). Но мы не можем игнорировать свою ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа, – пояснил официальную позицию китайский чиновник из числа источников американского СМИ.

Другие собеседники издания отмечают, что председатель КНР Си Цзиньпин всё же дал указание оказать России финансовую помощь. Но только так, чтобы американских санкций при этом не нарушать. Однако эти установки “противоречат друг другу, и выполнить их сложно”, констатирует чиновник. По его словам, в Москве считают поддержку Китая “недостаточной”. И хотя КНР нарастила закупки российской нефти, пользуясь огромным дисконтом к Brent, восполнять потери РФ от санкций она не торопится. Китай не стал наращивать поставки в Россию техники после ухода крупных международных компаний и торговой блокады со стороны мировых контейнерных перевозчиков: в марте экспорт в РФ китайских ноутбуков упал на 40%, смартфонов – на 66%, телекоммуникационного оборудования – на 98%.

Китайским нефтегазовым компаниям было приказано приостановить инвестиции в российские проекты. IT-гиганты, включая Lenovo Group и Xiaomi, не афишируя, свернули работу на рынке РФ. Наконец, китайская платежная система UnionPay отказалась работать с попавшими под санкциями российскими банками.

– Долгое время Китай и Россия поддерживали нормальную кооперацию в областях экономики, торговли и энергетики. Проблема не в том, кто будет помогать России обходить санкции, а в том, что нормальный экономический и торговый объем между Россией и Китаем оказался под ударом без необходимости, – заявил WaPo Лю Пенью, официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне. И это на сегодня – позиция Пекина.

Ещё одна “промашка” вышла у мастера многоходовочек?

Андрей Нальгин, частный инвестор и блогер