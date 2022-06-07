Платья с запахом на лето 2022: свежие трендовые модели на любой случай, которые еще и помогут скрыть недостатки фигуры

Существует ли платье, которое никогда не выйдет из моды? Да, это платье с запахом. Ему уже почти сто лет, но оно не стареет. Это отличный вариант, чтобы подчеркнуть формы. Оно станет верным выбором, когда нужно быстро и без суеты хорошо выглядеть. Платье с запахом подходит почти для всех случаев – от официальных мероприятий до неформальных.

Платья с запахом летом 2022 года

Платье с запахом – незаменимый элемент одежды, который можно носить всегда. Оно выглядит стильно, часто отличается универсальностью и может регулироваться по ширине. Выбор таких платьев довольно большой. Они идеально подходят для создания непринужденного элегантного образа. Среди фаворитов есть и классические модели, так и альтернативные варианты, которые также можно рассмотреть в качестве летних нарядов.

Шикарное платье до колен

Платье с запахом классической формы является фаворитом многих дам. Длинные рукава и длина до колен подойдут практически любой женщине. Он просто запахивается, но внутри может быть скрытая кнопка для дополнительной безопасности. Если ткань не мнется, оно выглядит всегда свежо.

Элегантное платье (главное фото)

Идеальное платье для воскресного бранча или встречи с друзьями – это модель с запахом с красивым вырезом горловины и асимметричным низом. К нему останется просто надеть любимые белые кроссовки, и образ готов.

Праздничное платье миди

Атласное платье миди с эффектом запаха подходит для разных случаев, но женщины особенно любят надевать его на праздники. Оно идеально подходит для свадьбы. У него есть все признаки изящного платья: подходящая атласная ткань, красивый цвет, рукава-фонарики. К нему можно надеть шикарные туфли на плоской подошве или самые высокие каблуки.

Красочное платье с запахом

Красочная модель с запахом – тренд нынешнего сезона. Невозможно налюбоваться этим платьем с очаровательными рукавами и нежным цветочным рисунком. К нему подойдет плетеная модная сумка.

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Длинное летнее платье с запахом для отдыха

Это черно-белое платье с запахом и принтом “зебра” — современная шикарная вещь на лето, о которой мечтают многие дамы. Его можно быстро надеть, завязать его и дополнить большими солнцезащитными очками в стиле ретро. Отличный образ для ужина на свежем воздухе.

Платье-свитшот оверсайз

Это платье-свитшот с запахом смотрится просто роскошно. Силуэт в нем можно сделать как свободным, так и приталенным. Оно хорошо сочетается с самой модной обувью этого сезона. В вечернее время его можно носить с открытыми плечами.

Платье без рукавов для жарких дней

Это платье универсального фасона без рукавов идеально подходит на лето для офиса. К нему легко добавить блейзер во время важной встречи. После работы можно надеть такое платье с удобными кроссовками и провести остаток дня дня на свежем воздухе.

Платье мини с оборками

Мини-платье с запахом обязательно понравится большинству девушек. Оно имеет милый, игривый стиль и может украсить любой гардероб. Это повседневное платье великолепно смотрится с цветочным узором, рисунком в горошек и леопардовым принтом. Низ с оборкой прекрасно сочетается со струящимися короткими рукавами.