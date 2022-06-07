Загадочные древние гробницы в Ликии продолжают удивлять археологов

Вырезанные в скалах огромные структуры выглядит как входы в бесчисленные храмы, но на самом деле это богато украшенный фасад древних ликийских гробниц, которые находятся в западной Анатолии, Малой Азии (территория современной Турции) и восточных греческих островах.

Это самые многочисленные из всех типов ликийских гробниц, а некоторые, пожалуй, самые поразительные погребальные камеры, вырезанные прямо в скале. Они имеют греческие и персидские элементы, а также элементы ликийских стилей.

Ликия имела контакт с греческим миром и находилась под персидским контролем в течение многих лет в течение веков до н. э.

Самые сложные высеченные в скале гробницы – это те, которые вырезаны в форме ионических храмов, самый большой и самый известный в Телмессосе (Фетхие) – «Гробница Аминтаса».

Эти высеченные в скале гробницы храмового типа обычно имеют две колонны (гробница в Цианее имеет только одну), эпистиль и фронтон обычно имеют сложные рельефы, такие как «Королевская гробница в Пинаре» и «Расписная гробница в Майре». Этот храмовый стиль гробницы не является специфически ликийским и также можно увидеть в Кауносе (некоторые впечатляющие примеры находятся в городе Дальян) и других частях Анатолии.

Ликийцы верили, что умерших переносят в загробную жизнь крылатые существа, похожие на сирен, и поэтому особо почитаемых людей хоронили в высоких местах, таких как скалы, чтобы дать им «более высокое» местоположение и приблизить их к «небесам».

Начиная с 4-го века, многие из многочисленных входов украшены высокими классическими греческими колоннами и замысловатыми рельефами, которые стали тусклыми от столетних выветриваний. Старые гробницы часто представляют собой еле заметные отверстия, выдолбленные в скале. Они были построены для королевских особ.

Несмотря на внешнее величие, интерьер гробниц, представляющий собой небольшие камеры, вырезанные в скале с монолитом внутри демонстрируют тело и комнаты, а в ином случае видны пустые ниши от сотен лет разграбления.

Все анатолийские культуры строили потрясающие монументальные гробницы, связанные с той или иной формой поклонения предкам. Ликийцы развили эту форму искусства до совершенства, чему, несомненно, способствовал мягкий известняк в регионе. Качество каменной кладки ликийского народа заслуживает внимания и особенно важно при строительстве гробниц.

Сегодня весь ландшафт Ликии все также усеян увлекательными погребальными памятниками. Тысяча восемьдесят пять гробниц остались нетронутыми.

Ликийский язык вымер и был заменен древнегреческим, примерно в 200 году до нашей эры. Одна вещь, которая отличает ликийские гробницы от эллинистической традиции, заключается в том, что в то время как в эллинистической культуре мертвые помещались за пределами пригодных для жизни районов, ликийские гробницы часто создавали прямо в городах, демонстрируя связи Ликии с восточными традициями.

Высеченные в скале гробницы не являются единственными для Ликии, поскольку они были найдены в других местах Средиземноморья, в палестинской и набатейской областях, Киренаике, восточном анатолийском Урарту, в курдской пограничной зоне между Ираном и Ираком, в окрестностях персидского Персеполя, в Саудовской Аравии Хегре и в египетском Бени Хасан. Все эти места имеют одну общую черту: географию, поскольку этот тип гробниц обычно встречается в ландшафтах с глубокими оврагами и крутыми скалами.