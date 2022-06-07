CNN – команда Байдена винит в инфляции Путина — но американцы ей не верят

Высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена винят в росте цен Владимира Путина и нефтяные компании, утверждая, что они делают всё возможное, чтобы исправить ситуацию, передаёт CNN. Вместе с тем такой посыл не нашёл отклика у населения США, притом что, по данным опроса ABC News/Ipsos, 71 проценту американцев не нравится политика Белого дома на этом направлении.

Но это далеко не единственная проблема на повестке Джо Байдена: значительная часть американцев чувствует себя не лучшим образом по причине ряда экономических неурядиц, включая рост инфляции и цен на бензин. Между тем, хотя чиновники Белого дома говорят о том, что они предпринимают шаги с целью обуздать инфляцию, винят они в ней президента РФ Владимира Путина, а также крупные нефтяные компании.

ДЖИНА РАЙМОНДО, министр торговли США: Не думаю, что кто-то мог предвидеть действия Путина на Украине, как и ряд других событий, которые также оказались неожиданностью. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что мы обуздаем инфляцию; нам нужно продолжать идти выбранным курсом и не сворачивать с него.

Думаю, что стоит отметить, что цены на бензин выросли на доллар и сорок центов за галлон с момента ввода Путиным войск на Украину. Так что президент и наша команда делает всё, что в наших силах, чтобы взять инфляцию под контроль.

ПИТЕР БУТТИДЖИЧ, министр транспорта США: Цены на бензин формируются не по звонку из Белого дома. И когда нефтяная компания решает, сколько с вас брать денег за галлон бензина в каждый отдельно взятый час, они не звонят каждый раз в администрацию и не запрашивают инструкций.

Они действуют исходя из своей цели по максимизации прибыли. Я просто поражаюсь, когда наблюдаю за этими нефтяными компаниями, которые сейчас зарабатывают просто сумасшедшие деньги. При этом менеджмент этих компаний вполне официально говорит, что наращивать объёмы добычи они не собираются. А зачем им это? Они и так прекрасно поживают.

По этой причине президент призвал к применению политики «используй или потеряешь» в отношении менеджмента нефтяных компаний, которые сидят на тысячах разрешений на добычу нефти, но не пользуются ими. Таким образом их можно призвать к ответу.

Этот посыл, однако, не нашёл особого отклика у американцев: по данным опроса ABC News/Ipsos, по крайней мере 71 проценту респондентов не нравится то, как президент борется как с ростом инфляции, так и с ценами на бензин.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 июня 2022 года.