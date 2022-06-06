Две пенсионерки пострадали в массовом ДТП под Новосибирском

На автотрассе под Новосибирском произошло массовое

ДТП. По предварительной информации виновником происшествия стал водитель “Камаза”, который совершил неудачный

маневр. Как сообщает телеканал “Царьград”, мужчина попытался обогнать впереди идущие машины.

В результате неудачного маневра грузовик столкнулся с попутным автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado, который в свою врезался в еще один “Камаз”. Джип, в салоне которого, по свидетельству очевидцев, находились дети, свалился в кювет. Два большегруза столкнулись между собой. Уже известно, что в результате ДТП пострадали две женщины пенсионного возраста. В каком именно из автомобилей они находились – не сообщается.