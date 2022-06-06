 

Две пенсионерки пострадали в массовом ДТП под Новосибирском

06.06.2022, 11:38, Разное
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На автотрассе под Новосибирском произошло массовое
ДТП. По предварительной информации виновником происшествия стал водитель “Камаза”, который совершил неудачный
маневр. Как сообщает телеканал “Царьград”, мужчина попытался обогнать впереди идущие машины.

В результате неудачного маневра грузовик столкнулся с попутным автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado, который в свою врезался в еще один “Камаз”. Джип, в салоне которого, по свидетельству очевидцев, находились дети, свалился в кювет. Два большегруза столкнулись между собой. Уже известно, что в результате ДТП пострадали две женщины пенсионного возраста. В каком именно из автомобилей они находились – не сообщается.



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