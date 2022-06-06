 

Пентагон накажет кладовщика, по вине которого Украина получила два тактических ядерных заряда

06.06.2022, 8:50, Разное
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Военная прокуратура США направила в дисциплинарную комиссию дело кладовщика, который отгрузил в адрес Вооружённых сил Украины две тактических ядерных боеголовки стоимостью 9 миллионов долларов. Виновному грозит штраф и разжалование.

Украина получила две тактические ядерные ракеты26 мая мастер-сержант Мэтью Ковальчук, старший кладовщик арсенала американской базы Кляйне Брогель в Бельгии, должен был подготовить к отправке на Украину 150 контейнеров, в каждом из которых находилось две ракеты для установки залпового огня М142 HIMARS. Когда груз уже отбыл к месту назначения, в арсенале обнаружили один лишний контейнер с ракетами, предназначавшимися для отправки, и не нашли контейнера с ядерными тактическими ракетами, отправлять которые не предполагалось. Стало ясно, что произошла ошибка.

– Мастер-сержант Ковальчук проявил халатность, которая дорого ему обойдётся. Как минимум на год он может забыть о повышении в звании, кроме того, запись об этом проступке навсегда сохранится в его личном деле. Штраф в 500 долларов, который он заплатит, на этом фоне выглядит мелочью, – сказал главный обвинитель военной прокуратуры США полковник Джеймс Морс.

Пентагон послал запрос в Генштаб Украины с просьбой найти и вернуть контейнер с ядерными ракетами. Однако там ответили, что боеприпасы уже находятся на передовой, и понять, куда именно ушёл конкретный контейнер, не представляется возможным.

Пока местонахождение ракет не установят, украинским артиллеристам приказано выбирать цели для М142 на удалении не менее 15 километров от населённых пунктов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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