Вторая мировая война – крушение старого мира

В огне самого кровопролитного конфликта в истории сформировался современный облик человечества, который просуществовал до 24 февраля 2022 года.

Начало Второй мировой войны

31 августа 1939 г. в 20:00 группа переодетых в поляков эсэсовцев во главе с штурмбаннфюрером А. Науйоксом захватила приграничную немецкую радиостанцию в Гляйвице. Спустя пару часов задание по инсценировке польского нападения на Германию было выполнено. Эсэсовцы передали по радио на польском языке призыв к войне против немцев. В качестве доказательства атаки захватчики оставили несколько трупов застреленных ими заключённых, приговорённых к смертной казни. Убитых также облачили в польскую форму. Эти немцы стали первыми жертвами Второй мировой войны, разразившейся спустя несколько часов. Наутро немецкие газеты наперебой сообщали миру, что «поляки атаковали и захватили радиостанцию в Гляйвице», а «польские партизаны перешли германскую границу».

Уже тогда это звучало неправдоподобно, но вождю немцев нужен был формальный повод для оправдания его следующего шага: в ответ на «нападения» поляков фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер объявил Польше войну.

Праведный повод был нужен нацистам и для «внутреннего потребления»: до громких побед 1940 г. народ боялся войны. В сентябре 1939 г. офицер абвера граф Г. фон Мольтке писал, что «народ не поддерживает войну. Люди в апатии». То же 3 сентября заметил американский корреспондент в Берлине У. Ширер: «…не слышно криков «ура!», не швыряют под ноги солдатам цветы. Немецкий народ глядит сегодня гораздо угрюмее, чем день-два назад».

Операция «Вайс»

В 4 часа 45 минут 1 сентября немецкие войска свалили пограничные шлагбаумы и вторглись на территорию Польши. Поляков застали врасплох — мобилизацию провести они не успели. Большая часть европейцев в начале сентября 1939 г. совершенно не представляла размах случившейся катастрофы, даже сами поляки. Американский журналист в Варшаве писал, как храбрились жители города: «Послушать, о чём тут люди болтают, вообразишь, что великая индустриальная держава не Германия, а Польша». Через 4 недели поляки были с треском разгромлены, а страну их поделили между собой Третий рейх и Советский Союз. Польская кампания показала, какой будет эта война.

Участники Второй мировой войны

Большинство историков отсчитывают начало Второй мировой войны именно с 1 сентября 1939 г., признавая нападение Германии на Польшу событием, окончательно перегревшим тот пороховой погреб, которым являлась в то время Европа. Ретроспективно кажется, что война 1939−1945 гг. была неотвратима — слишком много неразрешённых конфликтов и противоречий оставила после себя великая Первая мировая. Самая главная проблема — положение низвергнутой Германии совершенно не соответствовало её политическому и экономическому потенциалу. Возглавившие в 1933 г. немцев нацисты жаждали реванша. Начиная с унизительного для немцев Версальского мира 1919 г. и до унижения Западной Европы в Мюнхене в 1938 г. — в течение двух десятилетий шаг за шагом мир приближался к грандиозной бойне и упускал одну за другой возможности сохранить мир. Экономический кризис, подъём национализма и кризис демократии вознесли национал-социалистов Адольфа Гитлера в Германии и фашистов Бенито Муссолини в Италии, взявших курс на войну.

Их сильным союзником стала Япония, стремившаяся к роли гегемона на Тихом океане и в Азии — за счёт интересов Китая, СССР и США. Во второй половине 1930-х политики Франции и Великобритании недооценили немецкую угрозу, а затем капитулировали перед нею, помня ужас предыдущего столкновения с немцами. Пустословное объявление ими войны Германии 3 сентября 1939 г. породило войну, стыдливо названную «странной». Обещавшие помощь англичане и французы предали Польшу. Даже после объявления войны (!) они пытались её избежать. Вопреки их ожиданиям, Гитлер не блефовал. Как только пала Польша, взор нацистов обратился на Запад.

Смысл польской кампании заключался, в том числе, и в обеспечении безопасности восточной границы Германии перед войной на Западе. Нельзя было допустить войны на 2 фронта, как это произошло в 1914 г. Ещё одну угрозу на Востоке представлял Советский Союз — эта опасность была устранена дипломатически 23 августа 1939 г., когда был заключён советско-германский пакт о ненападении. В соответствии с дополнительным секретным протоколом к пакту СССР совместно с Германией разделил Польшу, а затем присоединил также страны Прибалтики, Бессарабию, Северную Буковину и часть Финляндии (в результате «зимней войны» 1939−1940-го).

Настал черед предавших Польшу союзников и попавших заодно с ними под каток вермахта малых стран Европы. В апреле-июне 1940 г. в результате серии немецких блицкригов пали Дания, Норвегия, Бельгия, Голландия и Франция. Едва унесли ноги из Европы английские войска. Под занавес, чтобы урвать кусок немецких побед, 10 июня в войну вступила Италия. Весной 1941 г. пали Греция и Югославия; кроме того, самолёты люфтваффе бомбили британские города, немецкие подлодки топили английские корабли. От сухопутного вторжения Великобританию спасло только её островное положение и слабости кригсмарине.

Ось «Рим — Берлин — Токио» и сателлиты Третьего рейха торжествовали. Победы привели немцев в эйфорию, теперь они смотрели на фюрера с воодушевлением и позволили ему втянуть себя в самую большую военную авантюру в истории Германии — поход в Россию.

Сталин рассчитывал, что Гитлер не решится атаковать СССР, пока не разделается с Англией. Вышло иначе, и не только потому что британцы оказались крепким орешком: фюрер торопился разгромить казавшуюся ему пока слабой Красную армию и заодно лишить англичан потенциального союзника. В октябре 1940 г. было принято решение о войне против СССР. Как и в предыдущих кампаниях, немцам весть о нападении 22 июня 1941 г. была преподнесена под соусом рассказов о «превентивной войне». Правда, цели перед армией вторжения (3,2 млн человек) стояли едва ли оборонительные: уничтожение РККА и захват европейской части СССР.

Вскоре после атаки немцев на Советский Союз все великие державы мира окончательно втянулись в войну. СССР вошёл в антигитлеровскую коалицию, в декабре 1941 г. в альянс включились и США, подвергшиеся агрессии Японии, а затем получившие объявление войны от Германии и её союзников. С декабря 1941 г. странам «оси» противостояло около 75% населения всего мира.

Восточный фронт

Несмотря на мировой масштаб войны и бои в обоих полушариях, важнейшие события разворачивались в Европе, и на этот раз (в отличие от Первой мировой) на Восточном фронте. Основные сражения войны продолжались до тех пор, пока не была уничтожена главная сила стран «оси» — вермахт. Лучшие силы германской армии были разгромлены в России — на Восточном фронте за годы войны погибло или пропало без вести 2,7 млн немцев (каждый второй немецкий солдат). Вместе с пленными вермахт потерял на Востоке более 6 млн. человек.

Как бы жестока ни была борьба с Гитлером на Западе, особенно в 1944 г., но СССР воевал 4 года и с гораздо более сильным вермахтом. В тяжелейших условиях и при ужасающих потерях Красная армия сумела сокрушить немцев. Исключительная храбрость, самопожертвование, кровь и пот советских солдат и тружеников тыла заслужили признание Советского Союза главным победителем гитлеризма.

Осенью 1941 г. стало понятно, что успех немецкого плана «Барбаросса» под большим вопросом. В битве за Москву Красная армия окончательно сорвала блицкриг — вместо запланированного триумфа вермахт застрял в русских снегах, а затем под натиском красноармейцев отступил от советской столицы на 100−250 км. Германская армия была надломлена уже зимой 1941−1942 гг. Понимая это, И. Риббентроп предложил в 1942 г. Гитлеру начать мирные переговоры со Сталиным, но в ответ получил лишь вспышку гнева.

Спустя год в Сталинграде Вермахт потерпел такое поражение, от которого уже не оправился, главным образом психологически. Общие потери составили 1,5 млн человек, только в самом городе немцы оставили 150 тыс. трупов. Ни офицеры, ни солдаты уже не надеялись на военную победу, а желали мира на приемлемых условиях. Однако союзники в 1942 г. договорились: цель войны — безоговорочная капитуляция Германии.

Крах Вермахта и капитуляция стран «оси»

Бог войны отвернулся от стран «оси». Весной 1943 г. начались и уже практически не прекращались тяжёлые поражения: капитуляция немецко-итальянских войск в Северной Африке (май 1943 г.), крах германской подводной войны (весна 1943 г.), перелом войны на Тихом океане, высадка союзников в Италии (сентябрь 1943 г.), поражение в Курской битве (август 1943 г.). Войну можно было заканчивать уже в этот момент, но с маниакальным упорством Гитлер продолжал её до последнего. Нельзя сказать точно, почему — из личного страха, из безумных надежд на удачу, на разлад в антигитлеровской коалиции или на появление «чудо-оружия». А может быть, прав историк С. Хафнер — всё было ради работы концлагерей и выполнения сверхзадачи Гитлера — уничтожения евреев.

Так или иначе, страны «оси» лишь тянули время. В 1944 г. их поражения продолжились (операция «Багратион» и отступление немцев из СССР, начало освобождения Восточной Европы, высадка союзников в Нормандии 6 июля 1944 г., поражения в Италии и на Тихом океане, выход из войны финнов и других сателлитов). 1945 г. стал последним — Вермахт безостановочно отступал на всех направлениях. Продолжали биться лишь по инерции и веря, что защищают своих жён от «расправы страшных русских варваров». Последним и одним из крупнейших сражений стал штурм Берлина Красной армией. 2 мая город пал. За 2 дня до этого Гитлер покончил с собой. 8 мая 1945 г. немцы подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии. Спустя 4 месяца (2 сентября) капитулировала и Япония.

Если после Первой мировой войны победители возложили на Германию вину в развязывании войны несправедливо (Германия была не большим империалистом, чем другие великие державы), то в 1945 г. всё было иначе. Антигитлеровская коалиция выиграла оборонительную, праведную войну и имела полное моральное право на осуждение тех, кто открыл ящик Пандоры. Выживших нацистских лидеров осудили не только за военные преступления и преступления против человечности, но и за преступления против мира — так Нюрнбергский судебный процесс 1945−1946 гг. впервые в истории криминализировал войну.

Плоды войны

Вторая мировая война кардинально изменила облик планеты: Германия прекратила своё существование в качестве великой державы и была разделена на части. Как указывает историк О. Ю. Пленков, до войны её потенциал был слишком велик, чтобы «вписаться в европейское равновесие сил».

Но и чтобы покорить Европу, сил немцев не хватило. Часть германской территории отошла Польше и СССР. От Германии отторгли Австрию и Судеты. Кроме того, с политической карты мира надолго исчезли страны Прибалтики. Лишилась своих завоеваний Италия. Покинули первый эшелон государств мира и Франция с Великобританией — в дальнейшем политика этих стран лежала в фарватере американской. На первые роли вышли сверхдержавы: СССР и США, холодная война между которыми определяла ход мировой истории почти до конца века. Несмотря на воинственную риторику обеих сторон и несколько кризисов биполярной системы международных отношений, противники так и не напали друг на друга, и глобальный мир был сохранён.

После 1945 г. только одно большое событие существенно изменило миропорядок — поражение социалистического лагеря в холодной войне. Тем не менее мы всё ещё живём в мире, сотворённом Второй мировой войной: её итогами всё ещё определены позиции десятков государств. Более всего влияние 1945 г. ощущается сегодня в Германии, государстве по духу своему всё ещё «послевоенном», характер и политика которого диктуются памятью о войне в больше степени, чем в других странах.

Война унесла более 60 млн жизней (в 6 раз больше, чем Первая мировая) — в среднем погибало 27 тыс. человек в день. По масштабу жестокости случившееся превзошло всё, что человечество творило до этого. Были совершены беспрецедентные преступления. За большую их часть ответственны Германия (Холокост, блокада Ленинграда, массовые убийства советских военнопленных и мирных жителей, ограбление Европы и разрушение тысяч городов, эксперименты над людьми и др.) и Япония (Китай потерял в войне не менее 15 млн человек). Но и вооружённые силы стран антигитлеровской коалиции совершили бесчеловечные и террористические акты (варварские бомбардировки Дрездена, Гамбурга, Берлина, Пирея; атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки; насилие над мирными жителями Германии; Катынские расстрелы, уничтожение заключённых НКВД в 1941 г. и др.). Во время Второй мировой войны исчезли остатки былого рыцарского духа, который изредка витал еще над фронтами Первой мировой.

Кошмар тотальной войны 1939−1945 гг. и обесценивание человеческой жизни заставили мир пересмотреть отношение к войне вообще и к человеку как ценности. К важным итогам Второй мировой войны относятся создание ООН и систем коллективной безопасности, появление Всеобщей декларации прав человека 1948 г.; маргинализация фашизма, расизма и милитаризма, усиление антиколониализма и движений за права меньшинств; развитие и внедрение в реальную политику концепции государства «всеобщего благосостояния» и т. д. — всё это сделало после 1945 г. новое столкновение миллионов солдат в Европе немыслимым.