Шпионы, подарившие СССР «атомную дубинку»

Компартия США, по мнению агентов ФБР, являлась идеальным местом для подготовки шпионов. И поэтому о помиловании предателей Розенбергов не могло быть и речи.

Холодная война: коммунисты не дремлют

1953 год выдался богатым на события. В СССР тогда начались аресты по «делу врачей», были разорваны дипломатические отношения с Израилем, умер Сталин, Египет превратился в республику, а Елизавету II короновали в Вестминстерском аббатстве. Много запоминающегося произошло и в США. Новым президентом стал Дуайт Эйзенхауэр, начало вещание радио «Свобода» (СМИ включено в реестр иноагентов). Но было и ещё одно событие, масштабное и резонансное, в котором даже приняли активное участие Альберт Эйнштейн, Томас Манн и папа римский Пий XII. Речь идет о смертной казни Юлиуса и Этель Розенбергов, обвинённых в шпионаже в пользу СССР. Произошло это 19 июня.

Розенберги не являлись «кротами» и не работали на ФБР или ЦРУ. Но именно они стали единственными гражданскими, которых приговорили к смертной казни во время холодной войны.

О том, что в Советском Союзе полным ходом идёт работа по созданию атомной бомбы, американцы узнали осенью 1943 года. Тогда Гарри Трумэну вручили доклад, в котором говорилось, что в камчатском воздухе присутствуют изотопы. А это означало одно: СССР провёл испытание атомного оружия. Естественно, подобная новость для Трумэна являлась шокирующей, ведь американские учёные уверяли его, что Сталин не обзавёдется «атомной дубинкой» в ближайшие 5, а то и 6 лет. И вдруг испытания. В то что коммунисты сами смогли разработать оружие, ни президент, ни его окружение, ни агенты спецслужб не верили. И решили, что за успехом СССР стоит некий предатель, который помог врагу совершить прорыв.

Началась охота. Весной 1950 года в руки агентов спецслужб попал Гарри Голд. Удалось выяснить, что он на протяжении нескольких лет тесно сотрудничал с внешней разведкой СССР, являясь связным. На момент ареста Голд уже не работал на Кремль, поскольку там его считали слишком ненадёжным. Гарри признал факт предательства и пошёл на сделку с ФБР. Он сообщил о Дэвиде Гринглассе, который также сотрудничал с Москвой. Вскоре он был арестован. Но, в отличие от Голда, Грингласс оказался крепким орешком. Дэвид отрицал вину, а у ФБР не было других улик против него. И тогда агенты пошли на хитрость: они арестовали его жену, а затем сообщили Гринглассу, что отправят его детей в детский дом. И Дэвид сдался. Он признался в работе на СССР, а заодно сообщил, что его к шпионажу приобщила родная сестра Этель и её супруг Юлиус Розенберг.

Для ФБР чета Розенбергов стала идеальной мишенью. Дело в том, что они являлись коммунистами. Этель и Юлиус родились в Нью-Йорке, были евреями и активными деятелями очень непопулярной в начале 1950-х в США компартии.

Атомная бомба: «подарок» стоимостью в миллионы человеческих жизней

Холодная война набирала обороты и в приверженцах рабоче-крестьянского строя видели шпионов и предателей. Но Розенберги являлись полноценными идейными коммунистами, поэтому от своих взглядов не отказывались. И именно этот факт, по мнению многих историков, стоил им жизни.

Первым был арестован Юлиус, затем за решётку отправилась и его жена. На допросах они категорически отрицали свою вину, заявляя, что политическая приверженность к большевистской партии — это одно, а предательство Родины — совсем другое. Неоспоримых доказательств у агентов ФБР против Розенбергов не было, в их арсенале имелись лишь показания Грингласса. А обвинение коммунистам предъявили серьёзное: передачу СССР информации об атомном оружии. Естественно, это грозило самым суровым приговором — электрическим стулом.

Юлиус являлся инженером-электротехником, но никакого отношения к атомной физике не имел. По мнению обвинения, он являлся «серым кардиналом», который втянул в шпионскую деятельность Грингласса, механика на предприятии, где шла работа над атомными бомбами.

Что же касается Этель, то её обвинили в том, что она перепечатывала секретные материалы на печатной машинке, знала о преступной деятельности мужа и во всём его поддерживала.

В апреле 1951 года суд вынес супругам смертный приговор. Судья Ирвинг Кауфман тогда заявил: «…вы вручили русским атомную бомбу…». Вердикт должен был утвердить Гарри Трумэн, но он этого делать не стал. Являясь «хромой уткой», он предпочёл самоустраниться и взвалить ответственность на Эйзенхауэра.

Но Юлиус и Этель не собирались сдаваться. Дело Розенбергов вызвало широкий резонанс. Общественность была на их стороне, включая Эйнштейна, Манна и папу римского. Сами супруги пытались представить дело не только антибольшевистским, но и антисемитским. Но попытка провалилась, поскольку судья сам являлся евреем.

В 1953 году Эйзенхауэр утвердил вердикт, супругов отправили на электрический стул. По словам президента, предательство могло обойтись Америке в миллионы человеческих жизней, если бы СССР начал войну. А вот Гарри Голд, приговорённый к 30 годам тюремного заключения, оказался на свободе через 15 лет. Ещё меньше провел за решёткой Грингласс — 10 лет.

Розенберги так и не признали свою вину. Точно такой же линии придерживался и Советский Союз. И только после развала государства всплыла информация, что Юлиус действительно на протяжении многих лет сотрудничал с советской разведкой. Информацию он сливал не за деньги, как можно было бы предположить. Розенберг работал за идею.

Интересно вот ещё что: до сих пор нет единого мнения, касающегося атомного оружия. Если поначалу в США были уверены: Юлиус передал советской стороне нужные чертежи, то потом следствие установило, что вся слитая информация не содержала полных сведений. СССР продвигал свою версию: до атомного оружия советские учёные додумались сами и без чьей-либо помощи.