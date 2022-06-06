Французы боятся, что останутся без национальных гречневых блинов

Французские фермеры ожидают, что в этом году будут высокие цены на пшеницу, подсолнечник и рапс, поэтому многие стали выращивать именно эти культуры — даже в регионе Бретань, где традиционно занимались гречихой. Как пишет Le Figaro, бретонцы обеспокоены, будет ли из чего делать их национальные гречневые блины и галеты.



AP

В этом году во Франции хорошая погода для выращивания гречихи, но специалисты говорят, что число фермеров, кто ею занимается, сократилось на 30%. Как пишет Le Figaro, многие предпочли гречихе пшеницу, подсолнечник и рапс, поскольку, по слухам, цены на них в этом году будут высокие.

К тому же РФ и Украина, а также Китай — главные производители гречневой крупы в мире. Поэтому, опасаясь дефицита, французские фермеры, которые выращивают традиционную бретонскую гречку и имеют право ставить на неё соответствующий товарный знак, призвали коллег присоединиться к ним.

Прежде половину, а то и большую часть всей гречневой крупы Франции выращивали именно в регионе Бретань. Ей даже дали название «чёрная пшеница». Сегодня же Франция импортирует больше 70% гречки. В 2020 году в Бретани выращивали гречиху на 5 тыс. га, а во всей Франции — на 43 тыс. га.

При этом у гречихи есть достоинства, которые особенно проявляются в момент климатического кризиса. Ей не нужно ни удобрений, ни особенного ухода. Она хорошо подходит тем фермерам, кто стремится перейти к экологичному сельскому хозяйству. Гречиха позволяет собрать много мёда. Считается, что пчёлы становятся с ней здоровее.

Но гречихе не хватает рекламы, про неё мало знают. При этом в регионе используют только один вид семян. Местные учёные работают над выделением такого сорта гречихи, который бы лучше всего подходил потребителям.



В Бретани чаще всего гречиху используют в виде муки для приготовления национальных гречневых блинов и галет. Многие опасаются, что из-за этой ситуации и они как конечный продукт вырастут в цене. Но специалисты успокаивают французов: мука в таких блюдах составляет лишь 7%, так что повышение цен будет незначительным. И всё же они призывают власти действовать на национальном уровне, чтобы не случилось дефицита гречки, пишет Le Figaro.