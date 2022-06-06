Серёж, ты точно не можешь – Личное мнение

Сергей Шнуров, который то закроет свой несчастный «Ленинград», то его опять зачем-то откроет, в очередной раз объявил об открытии.



Фото: Соцсети

Той эмоции, которую даю я и «Ленинград», сильно не хватает. За два года, пока нас не было, не услышал ничего подобного. Так что за два с лишних года я накопил такое количество творческой энергии, что жду стадиона, чтобы его разорвать, как тузик грелку!

Серёж, может, не стоит пытаться реанимировать труп? Вот уж не думаю, что тебя кому-то там «сильно не хватает».

А то, что ты «не услышал ничего подобного» своему творчеству — так это, наверное, к лучшему.

Творчество твоё — сраное говно. Песни твои, если кто-то когда-то и слушал, то:

а) давно,

бэ) в пьяном угаре.

Ты же теперь — респектабельный телевизионный функционер, кажется? Весь — в твиде и кашемире. Пресный, как завтрак в санатории для язвенников.

Ну, какой тебе стадион рвать? Чем тебе его рвать? Благопристойностью пожилого, уютного мужа, жалко влюблённого в красивую, молодую бабу?



Фото: Соцсети

Иди, Серёжа, порви лучше салатные листья жене на ужин и не забудь сбрызнуть их бальзамическим уксусом с капелькой оливкового масла. Extra virgin, разумеется.

На это ты, пожалуй, способен, а амбиции порвать стадион оставь молодым. В них есть и огонь, и энергия, а в тебе лишь — словоблудие и мечты о былом успехе из серии «могу повторить».

Не можешь. Совершенно точно не можешь. Траст ми.

Узбагойся уже. Ромашкового чайку попей и дуй на диванчик смотреть сериальчик. Не позорься.

А вы какой совет Шнурову дадите?

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