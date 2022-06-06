Серёж, ты точно не можешь – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Сергей Шнуров, который то закроет свой несчастный «Ленинград», то его опять зачем-то откроет, в очередной раз объявил об открытии.
Фото: Соцсети
Той эмоции, которую даю я и «Ленинград», сильно не хватает. За два года, пока нас не было, не услышал ничего подобного. Так что за два с лишних года я накопил такое количество творческой энергии, что жду стадиона, чтобы его разорвать, как тузик грелку!
Серёж, может, не стоит пытаться реанимировать труп? Вот уж не думаю, что тебя кому-то там «сильно не хватает».
А то, что ты «не услышал ничего подобного» своему творчеству — так это, наверное, к лучшему.
Творчество твоё — сраное говно. Песни твои, если кто-то когда-то и слушал, то:
а) давно,
бэ) в пьяном угаре.
Ты же теперь — респектабельный телевизионный функционер, кажется? Весь — в твиде и кашемире. Пресный, как завтрак в санатории для язвенников.
Ну, какой тебе стадион рвать? Чем тебе его рвать? Благопристойностью пожилого, уютного мужа, жалко влюблённого в красивую, молодую бабу?
Фото: Соцсети
Иди, Серёжа, порви лучше салатные листья жене на ужин и не забудь сбрызнуть их бальзамическим уксусом с капелькой оливкового масла. Extra virgin, разумеется.
На это ты, пожалуй, способен, а амбиции порвать стадион оставь молодым. В них есть и огонь, и энергия, а в тебе лишь — словоблудие и мечты о былом успехе из серии «могу повторить».
Не можешь. Совершенно точно не можешь. Траст ми.
Узбагойся уже. Ромашкового чайку попей и дуй на диванчик смотреть сериальчик. Не позорься.
А вы какой совет Шнурову дадите?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет