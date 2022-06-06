Мнение: Может ли психолог плакать

В ответ на грустный пост про детей из Мариуполя некоторые читатели проявили решительную реакцию, причем такие были и в ЖЖ, и в ФБ: они почему-то решили, что женщина-психолог, разговаривавшая с детьми, «повела себя непрофессионально». Многие даже пришли в необычную ярость и чуть ли не начали требовать ее увольнения. Что еще более странно – особенно усердствовали и буквально выпрыгивали из лифчиков… комментаторши. Почему? Потому что она «ревела в три ручья, и дети ее утешали».

Это очень характерно для современного россиянина. Люди родом из насквозь забюрократизированного, бездушного государства, из страны, которой правит, по сути, АППАРАТ. Ну и бандиты, конечно (в основном – в погонах) – сочетание зубодробительное. Поэтому несчастные искренне убеждены, что когда человек НА РАБОТЕ проявляет какие-то живые человеческие эмоции, непосредственную реакцию, сильные чувства – он наверняка ведет себя «непрофессионально». Или, другими словами, чем больше человек похож на автомат, на бездушного робота – тем, стало быть, он больший «профессионал».

Люди настолько привыкли к отсутствию нормального человеческого отношения, что принимают это за норму. Роботом, значит, быть хорошо, а человеком – плохо. Человек ведь несовершенен. То ли дело машина! Ни эмоций, ни индивидуальности – вот как надо!

Потрясающе, но это свое «понимание жизни» (абсолютно неверное в своей основе) они смело прилагают даже… к работе психолога. Более того – к психологу, работающему с детьми. С детьми травмированными, пережившими такое, что и не всякому взрослому под силу. Как надо работать с такими детьми? Естественно, с каменным лицом, а еще более «профессионально» – с фальшивой казенной улыбкой. Своих реальных чувств не показывать, а всеми силами создавать у детей, которых едва не убили, впечатление, что теперь они оказались во власти бездушных казенных автоматов. Конечно же, в такой обстановке дети быстро поймут, что надеяться в этой пустыне им не на кого, и отчаянным усилием воли моментально сами реабилитируются. Это же наши, РУССКИЕ дети – то есть дети невротиков. «Ты людей позабыл – мы всегда так живем».

Так вот – нихрена. Несчастные травмированные собственным детством читатели, в жизни не видевшие, возможно, ни одной нормальной сочувственной реакции от собственных лишенных эмпатии родителей, теперь реально возмущаются «непрофессиональной» психологиней, которая расплакалась от ужаса, боли и сострадания прямо в ходе разговора с жертвами варварского «штурма» мирного города. Эмпатоэктомированные невротики боятся и не понимают нормальных, человеческих, женских реакций на детей, попавших в беду.

На самом деле, конечно, все ровно наоборот. Частично, впрочем, недоумевающих можно простить – они просто, возможно, вообще не представляют себе работу психолога, тем более – психолога в реабилитационном центре. Так вот: психолог «лечит», если это можно так назвать, прежде всего собой. В этом – главная функция любой психотерапии, так сказать, по определению: показать человеку, что он – не один. Что есть кто-то, кто способен его понять, выслушать… и посочувствовать, конечно же. Не «потому что», а – просто так. По-человечески. Говоря чуть более пафосно – помочь невротику восстановить нарушенный контакт с миром.

Дальше могут быть самые разные методики, приемы и упражнения, но в основе всегда – прямой контакт, основанный на сочувствии, сопереживании и принятии. Это – как канат. Только опираясь на него, невротик может начать выбираться из той бездны (или маленькой ямки), в которой он оказался, утратив связь с миром. Не будет этой ОСНОВЫ – никакие «методики» не помогут.

Это, опять же, никак не означает, что каждый психолог, работающий с детьми, должен над ними рыдать. Тоже нет. Задача психолога – быть собой, быть НАСТОЯЩИМ. Травмированному, испуганному, потерявшемуся очень важно увидеть что-то настоящее перед собой – он ведь живет в мире страхов и призраков. За настоящее можно уцепиться.

Дети в нашем случае увидели перед собой настоящую, живую… нет, конечно, не психолога. Увидели добрую тетю. То, что они сами начали ее утешать – это АКТИВНОЕ действие, может быть, первое за очень долгое время; и это – любой реабилитолог не даст соврать – очень благоприятный признак. Это – как раз и есть движение вверх, из той ямы, в которой они оказались.

Таким образом, психолог с первую же встречу, по заветам великого американца (и очень доброго человека) Эрика Берна добилась существенного результата. Но не потому, что применила хитрую методику – а потому что была собой. Она детей ПОЖАЛЕЛА. Дала им то, в чем они больше всего нуждались.

Печально другое. Невежественные и переломанные невротики-комментаторы – это еще полбеды, мало ли дураков. Хуже, но весьма вероятно, что такие вот «профессионалы» могут оказаться среди Проверяющих такого или подобного Реабилитационного Центра. И они придут – и выгонят такую вот женщину-психолога с работы «за профнепригодность». «А чё это она плачет?» И поставят вместо нее обычную грымзу с оловянными глазами, которой плевать и на детей, и на войну, и вообще на все на свете – но зато хорошо знающую Инструкцию.

И это будет по-своему логично: Система, состоящая из людей без эмпатии, всегда будет выдавливать из себя всеми способами тех, кто способен сочувствовать и сопереживать. Причем – считая, что делает благое дело, избавляясь от “слюнтяев” и “нытиков”.