Воротила нос от Мягкова, три раза развелась, похоронила дочь: испытания Барбары Брыльски

Просмотр “Иронии судьбы, или С легким паром!” в предновогодней суете – неизменная традиция для многих россиян. Зрители из года в год усаживаются у телевизора, чтобы насладиться историей зарождающейся любви хирурга Жени Лукашина и учительницы Нади. Фильм, герои и актеры покорили публику с первых секунд, но Барбаре эта работа напоминает не только о грандиозном успехе. К партнерам по съемкам звезда не испытывала симпатии, а слава в Советском Союзе обернулась для нее осуждением на родине.

Согласившись на съемки в картине, Брыльска выдвинула режиссеру условие: никаких поцелуев. С Яковлевым актриса с трудом уживалась на одной площадке, да и Мягков ей абсолютно не нравился. Так вышло, что романтические сцены в фильме – лишь профессиональная игра актеров и удачный ракурс. И это не единственная хитрость, на которую режиссеру Рязанову пришлось пойти ради Брыльски.

Барбара идеально подходила на роль нежной Нади, однако ее акцент в образ совершенно не вписывался. Эльдару Александровичу ничего не оставалось, кроме как заменить голос актрисы. В итоге реплики Барбары Брыльски озвучивала Валентина Талызина, а пела за нее Алла Пугачева. Как-то раз звезда с горечью призналась, что не считает эту роль самой яркой в своей карьере. К тому же, после выхода фильма актрису невзлюбили в родной стране. Ее осуждали, называли предательницей и намного реже приглашали на съемки.

В личной жизни Барбару Брыльску тоже преследовали испытания. По знаменитости сходили с ума миллионы мужчин, но настоящую любовь ей встретить так и не удалось. Первый муж, математик Ян Боровец, не интересовался делами и творчеством актрисы. Второй супруг, актер Ежи Зельник, оказался изменником. В третьем союзе, с врачом Людвигом Космалем, звезда прожила 18 лет и родила двоих детей, но тоже не обрела счастья.

Испытания в любви и карьере – далеко не самое страшное, что Барбаре пришлось пережить. В 1993 году артистка потеряла дочь, названную в ее честь. Наследница скончалась в автомобильной аварии, когда ей было всего 20 лет. Брыльска очень тяжело переживала трагедию и, как поговаривают, едва не покончила с собой. К счастью, справиться с горем звезде помог сын, нуждающийся в ее заботе. Людвиг-младший давно вырос и подарил знаменитой маме двоих внуков.

В последнее время Барбара Брыльска редко появляется на публике. Актриса давно борется с радикулитом, к тому же, некоторое время назад она сломала позвоночник. В декабре прошлого года знаменитость признавалась, что молится о своем скорейшем выздоровлении.