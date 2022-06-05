Глиттер, глянец, цвет: мода на красоту меняется, и естественность уже неактуальна

Мода на красоту постоянно меняется. Если сравнить красавиц 16-17-го веков с современными, разница будет сверхочевидна. Можно принимать или не принимать эти тенденции, осуждать их или восхищаться, но просто исключить их невозможно. В последние годы все более актуальным становится уход от естественности, как бы кому-то ни хотелось думать иначе.

Никакого классического французского маникюра!

Дамы в 2022 году хотят, чтобы весь мир видел, что им сделали маникюр. Это должно быть что-то яркое, оригинальное, заметное. И все чаще мастера в салонах слышат: «Никакого классического! Я хочу гламур». Имитация натуральной кожи также больше не является целью. Сегодня в тренде «стеклянная» кожа, когда женщина просто начинает светиться и отражать свет.

Другие признаки отхода от естественного образа включают графическую подводку, ленты в Instagram*, заполненные нейл-артом, игривые дуохромные оттенки и большие губы. В современной красоте стали привычными такие корректировки, как наполнитель в губах, щеках и других частях тела.

Терри Барбер, директор по визажу MAC Cosmetics, говорит: «Эксперименты в сочетании с новым чувством легкости и индивидуализма, почти восходящие к субкультурным движениям 80-х и 90-х годов, — это бунт против чрезмерно технической, аэрографической красоты. Именно ее пытались отстаивать активисты в последнее десятилетие».

Это есть новая мода

Когда визажист Донни Дэви объявил о запуске проекта Half Magic Beauty, любители красоты пришли в ярость. Смелые многоцелевые пигменты и блестки? Возмутительно! Но это и есть новая мода. Популярность других визажистов, таких как Данесса Мирикс, также возросла. Ее ключевой продукт — серия красок, которые можно смешивать для создания индивидуального образа на любом участке глаз, губ и щек.

Использование ее продуктов само по себе похоже на искусство, и люди хотят украсить себя таким живописным творчеством, как в модном глянце. Терри говорит: «Сейчас красота стала намного смелее, поскольку нас больше интересует отношение, а не воспринимаемое совершенство. Это открытое игровое поле для влияний всего: от прошлых субкультур до современной поп-культуры, что приводит к более эклектичному подходу к тому, как мы используем красоту».

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Естественной красоте больше нет места в мире моды?

Нет, не совсем так. Элементы естественной красоты по-прежнему вызывают интерес, о чем свидетельствует популярность оттенков над тональными средствами, но ключ в том, чтобы казаться «улучшенными». Богатые и знаменитые тоже заинтригованы переменами. Знаменитый визажист Нил Янг отметил «заметный сдвиг в стиле макияжа, который просят известные клиенты».

Он говорит: «На меня все больше давят, чтобы я делал что-то новое, интересное с каждым макияжем, особенно если речь идет о проходе по красной дорожке. Клиенты хотят возвышенной красоты, социальные сети играют в этом огромную роль. Как визажист, который любит цвет и форму, я сейчас на особом подъеме».

Стираются границы реальности и цифрового мира

Границы между макияжем в социальных сетях и в реальной жизни стираются. Все чаще можно увидеть на улице людей с лицами, как после обработки в Instagram*. Современные эксперименты с макияжем могут дать выход творчеству для визажистов в трудные времена, которые они переживают в социальном плане.

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«Я чувствую, что макияж стал настолько приемлемой частью нашей повседневной жизни, что он уже не кажется неуместным в супермаркете или в обычном кафе, — добавляет Нил Янг. — Актуальная яркая, заметная косметика – это новые 80-е, и я здесь ради этого». И хотя этот переход не произошел в одночасье, сейчас яркость в образе актуальна как никогда.

Мода на внешность меняется, и это нормально

Тенденции развивались медленно и были тесно связаны с нашей способностью изменять то, как мы выглядим. Мередит Джонс, ведущий академик и эксперт по косметическим процедурам в Университете Брунеля, говорит: «Большие и явно неестественные губы — будь то в результате процедуры или экстремальной коррекции — теперь сами по себе являются символом статуса. Это так, хотим мы того или нет». Чтобы понять, почему сейчас это так, нам нужно оглянуться назад.

Если мы вспомним историю, то даже в 40-х и 50-х годах для людей было вполне нормально иметь полностью гнилые зубы. Не было таких вещей, как виниры, отбеливание или что-то в этом роде. Для нас сейчас это было бы абсолютно ужасно, но тенденции меняются.

За годы косметических усовершенствований одно из самых больших изменений в красоте — это то, что люди перестали этого стесняться. Мередит говорит: «Огромное изменение, я думаю, в том, что это больше не стыдно. Люди гораздо более открыто говорят о том, что сделали пластику, описывая это как обычную часть процедуры ухода».

Больше не нужно притворяться

Многие женщины в возрасте от 20 лет сейчас делают увеличение губ. Раньше девушки притворялись, что у них натуральные большие губы, но теперь это не нужно.

Это как в моде, когда женщины хвастались лучшими кроссовками, сумкой от Gucci или чем-то в этом роде. Теперь таким же элементом являются губы. Женщина хочет, чтобы люди знали, что она потратила на это деньги. Наличие наполнителя для губ теперь является частью бьюти-образа наряду с ярким контурным макияжем и оригинальным маникюром. И пока эта тенденция не собирается уходить в прошлое.

*Деятельность организации запрещена в Российской Федерации.