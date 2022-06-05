Очень стильно и элегантно: тенденции татуировок на запятье для женщин и самые модные идеи

Татуировки для женщин стали еще одним способом подчеркнуть свою индивидуальность. Нежные сдержанные контуры могут стать тем штрихом, который сделает верный акцент на самых привлекательных частях тела девушки, символизирующих ее хрупкость и женственность: ключицах, лодыжках, запястьях.

Почему именно запястье

Запястье – самая тонкая и изящная часть руки, кроме того, оно постоянно находится в движении. Татуировка, расположенная на запястье, всегда на виду и находится в динамике, то есть производит впечатление живой. Благодаря тому что запястье легко скрыть под браслетом или одеждой, татуировку легко скрыть от нежелательных взглядов, например, на работе, но в то же время она всегда доступна для того, чтобы полюбоваться ей.

Однако у татуировки на запястье есть ряд недостатков:

из-за того, что кожа в этом месте очень тонкая, близко расположены кровеносные сосуды и много нервных окончаний, делать тау на запястье достаточно больно; нередки случаи, когда контур рисунка со временем “плывет”, это может быть связано как с индивидуальными особенностями кожи или здоровья носителя, так и с недостаточным профессионализмом мастера.

Обратите внимание, что на запястье не слишком выигрышно будут смотреться объемные крупные татуировки (если это, конечно, не отдельный элемент более крупной татуировки, занимающей все предплечье или руку целиком). Для отдельного единичного элемента лучше выбирать небольшие изящные эскизы, способные подчеркнуть тонкие линии запястья.

Идеи татуировок на запястье

Среди огромного множества эскизов, подходящих для расположения на этой части руки, огромной популярностью пользуются небольшие ажурные изображения с домашними питомцами или насекомыми.

Любимые животные, которые имеют для вас особый смысл, также отлично впишутся на запястье.

Сюжетами для миниатюр могут стать ваши любимые блюда или десерты.

Очень удачно вписываются на запястье небольшие надписи, символизирующие ваше жизненное кредо. В стиле леттеринг создаются самые невероятные надписи, которые несомненно станут достойным украшением.

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Небольшие стилизованные символы буквально созданы для создания татуировки именно на запястье.

Можно интересно обыграть символы и цветы. Растительные орнаменты вообще – очень популярная тема для татуировок на запястье.

Очень здорово смотрятся совсем маленькие татушки с несколько ироничным смыслом. Тончайшие линии и миниатюрные размеры делают такие изображения женственными и чувственными.

Несколько советов

Для того чтобы татуировка радовала вас долгие годы и не надоела через пару недель после нанесения, постарайтесь ответственно подойти к выбору эскиза. Он должен действительно отвечать вашему мировоззрению и нести смысловую нагрузку, пусть она будет понятна только вам.

Не экономьте на услугах мастера. От профессионализма человека, которому вы доверяете ваше тело, зависит не только эстетичность татуировки, но и ваше здоровье. Если вы сделаете тату дешево, то рискуете вместо милой миниатюры получить размытое грязное пятно, которое не спасет даже коррекция.