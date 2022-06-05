 

Как работает пропаганда. Пример: Иноагент Невзоров пополнил ряды украинских друзей Беглова

05.06.2022, 13:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский за «заслуги перед страной» вручил украинское гражданство журналисту Александру Невзорову* (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и его супруге.

Весной этого года одиозный журналист уехал из страны после того, как героизация украинских националистов и фейки о спецоперации вылились для него в уголовное дело. Невзоров* бежал в Израиль, откуда продолжил поносить соотечественников, в том числе жителей родного Санкт-Петербурга. При этом в СМИ не раз отмечалась дружеская связь журналиста с губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

У Беглова уже есть связанные с Украиной товарищи. К списку таковых причисляют Теймураза Хихинашвили и Михаила Мирилашвили.

Хихинашвили подозревают в спонсировании неонацистов из батальона «Азов» (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело, Минюст подал иск в Верховный суд о признании организации террористической), а Мирилашвили – в ведении антироссийской деятельности.

Примечательно, что Беглов никак не комментировал высказывания Невзорова* и его недавний побег в Израиль. 

* Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12.21 / Мнение: Вирус бешенства

12.04.22 / Black Lives Matter заподозрили в растрате миллионов, которые должны были пойти на благотворительность

31.10.20 / Мнение: Эрдоган хочет отжать у Кремля среднеазиатский кошелек

15.07.20 / Почему Армения и Азербайджан стреляют друг в друга на границе?

28.11.21 / Мнение: Куда попрятались исламофобы?

07.12.21 / Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро

22.12.21 / Мнение: Чемпиона избили не кавказцы

19.04.22 / Мнение: Скрипач не нужен

26.01.22 / Молодая жена, отцовство на старости лет и проблемы с конечностями: что стало с пенсионером Стекловым

05.03.22 / Госдума будет бороться с необоснованным ростом цен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика