Как работает пропаганда. Пример: Иноагент Невзоров пополнил ряды украинских друзей Беглова

Президент Украины Владимир Зеленский за «заслуги перед страной» вручил украинское гражданство журналисту Александру Невзорову* (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и его супруге.

Весной этого года одиозный журналист уехал из страны после того, как героизация украинских националистов и фейки о спецоперации вылились для него в уголовное дело. Невзоров* бежал в Израиль, откуда продолжил поносить соотечественников, в том числе жителей родного Санкт-Петербурга. При этом в СМИ не раз отмечалась дружеская связь журналиста с губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

У Беглова уже есть связанные с Украиной товарищи. К списку таковых причисляют Теймураза Хихинашвили и Михаила Мирилашвили.

Хихинашвили подозревают в спонсировании неонацистов из батальона «Азов» (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело, Минюст подал иск в Верховный суд о признании организации террористической), а Мирилашвили – в ведении антироссийской деятельности.

Примечательно, что Беглов никак не комментировал высказывания Невзорова* и его недавний побег в Израиль.

* Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.