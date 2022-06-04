Попкорн в российских кинотеатрах заменят семечками

В связи с уходом с российского рынка всех иностранных производителей попкорна и пластиковых стаканчиков кинопрокатчики приняли решение заменить любимую пищу киноманов жареными семенами подсолнечника.

– Безусловно, завозить тару и попкорн путём параллельного импорта возможно, но в таком случае пришлось бы значительно повысить его стоимость, в то же время есть дешёвая и вкусная альтернатива – наши старые добрые семечки. Я помню, как во времена своей юности сам ходил в кинотеатр с девушкой, скручивали газетку и плевали туда шелуху, – рассказал директор крупной сети кинотеатров.

Чтобы посетители не мусорили в случае покупки семечек им будут выдавать специальные целлофановые пакетики для шелухи, которые необходимо выбросить в урну после окончания сеанса. При этом кинопрокатчики сомневаются в чистоте кинозалов после окончания просмотра фильмов, поэтому увеличат цены на билеты для покрытия расходов на уборку.

Прокатчики уточнили, что поскольку в настоящий момент не могут организовать централизованные поставки семечек от сельхозпроизводителей, возможность продавать свой товар в фойе смогут частные предприниматели.

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