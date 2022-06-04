Меньше урожая, больше импорта – британские фермеры рассказали о последствиях брексита

Во время встречи с группой парламентариев британские фермеры пожаловались на то, что после брексита сократился урожай местных продуктов из-за нехватки сезонных рабочих. В результате супермаркетам приходится импортировать более дорогие и менее свежие товары из других стран, пишет The Independent.



AP

Британские фермеры предупредили членов парламента, что из-за брексита сократился урожай, а на полках супермаркетов оказалось меньше продуктов отечественного производства, пишет The Independent.

На встрече с парламентской группой в Кенте аграрии заявили, что некоторые фрукты теперь проще импортировать, чем выращивать в Великобритании. Причиной для этого послужили жёсткие ограничения на число сезонных рабочих из стран Евросоюза. Так, представители крупного сельскохозяйственного комплекса Winterwood Farms пожаловались на то, что британским фермам приходится оставлять несобранным 8% урожая фруктов, и в дальнейшем они собираются сокращать объём посадок.

Управляющий директор Winterwood Farms Стивен Тейлор указал, что совет правительства использовать вместо европейских рабочих британцев или роботов показывает, насколько министры стали «оторваны от жизни». Он отметил, что с каждым годом после брексита поток сезонных рабочих из Европы сокращается, что особенно заметно в последние два лета. «Прямым следствием является то, что теперь мы выращиваем меньше, а импортируем больше», — подчеркнул Тейлор. Он призвал создать более гибкие визы для сезонных работников, посетовав, что вместо этого правительство «необъяснимым образом решило задушить эту отрасль».

В статье отмечается, что делегация парламентариев, которую возглавил лейборист Хиллари Бенн, посетила ферму в Кенте, чтобы своими глазами увидеть трудности, возникшие из-за нехватки рабочих. Им рассказали, что эти проблемы ударили по всему сельскохозяйственному сектору, поэтому для восполнения дефицита в британские супермаркеты завозят менее свежие и более дорогие импортные фрукты. Кроме того, раньше фермеры могли продавать излишки от торговли с заокеанскими партнёрами на европейских рынках, однако новые бюрократические препоны означают, что им приходится платить за реализацию этого товара.

Бенн заявил, что политика государства по вопросам иммиграции и торговли «поднимает вопрос о продовольственной безопасности» Соединённого Королевства. Он добавил, что министерствам необходимо «в срочном порядке обдумать введение более гибких виз для сезонных работников и договориться о более выгодных условиях торговли свежими продуктами с европейскими соседями». Бенн и его соратники написали министру внутренних дел Прити Пател и министру окружающей среды Джорджу Юстису с просьбой провести срочные заседания по проблемам британских ферм, пишет The Independent.