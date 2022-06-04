 

В 2023 году Россия перейдёт на юлианский календарь

04.06.2022, 9:29, Разное
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В Госдуму внесён законопроект о переходе России юлианскому летосчислению вместо григорианского.

По словам парламентариев, переход необходим для гармонизации религиозной жизни населения и полезен для улучшения макроэкономики.

В связи с переходом на новый стиль Новый Год по старому стилю, празднуемый сеегодня 14 января, переносится на 1 января 2023 года (14 января по григорианскому стилю), а 2022 год станет длиннее на 13 дней. Это поможет улучшить экономическую статистику по 2022 году, а падение ВВП за текущий год снизится с 18,9% до 17,7%, падение доходов населения (за счёт выплат за дополнительные 13 дней) — с 5,1% до 4,9.

Кроме того, сообщил источник в комитете Госдумы по государственному строительству, решится многолетняя проблема с рождественским постом, когда православные христиане, отмечающие все религиозные праздники по старому стилю, вынуждены держать пост до 7 января.

– После возвращения к юлианскому календарю государство станет жить в унисон с церковью. РПЦ – важный государственный и общественный институт, и, реализуя положения обновлённой Конституции о создании единой системы публичной власти, мы синхронизируем работу всех институтов, ведомств и организаций, — заявили в комитете.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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